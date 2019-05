Européennes : le casse-tête des communes pour afficher 33 listes

Imaginez : 33 affiches à la suite, multipliées par les bureaux de vote des 613 communes de la Marne et des 452 communes des Ardennes... Cela fait beaucoup d'espace public utilisé, mais surtout beaucoup de panneaux d'affichages. Et ces panneaux, beaucoup de petites communes n'en ont pas assez.

En général, chaque municipalité a une dizaine de panneaux en stock. Même en les divisant par deux pour y mettre deux affiches, il en manque encore... Résultat : les mairies s'organisent et font du bricolage. Sylvain Charles est secrétaire de la mairie de Recy près de Châlons-en-Champagne : "On va acheter des planches de contreplaqué aux dimensions suffisamment grandes pour accueillir deux affiches. Mais on ne peut pas investir dans des panneaux pour être dans les normes telles qu'elles sont aujourd'hui."

Élections européennes : comment installer 33 panneaux d’affichage dans les communes #Collterrhttps://t.co/ETcyK8d2sx — AMF | maires de France (@l_amf) May 6, 2019

Et il n'y a pas qu'à l'extérieur que cela va prendre de la place. : à l'intérieur des bureaux de vote également. Attendez-vous à une "table à rallonge" prévient Sylvain Charles, même si "certaines listes ne fourniront pas leurs bulletins de vote". En effet, ce serait trop cher pour les petites listes qui ne sont pas sûres d'atteindre le score de 3%, le seuil minimum obligatoire pour se faire rembourser leurs frais de campagne. Mais les municipalités sont quand même obligées de leur réserver l'espace sur la table "pour faire passer le message aux électeurs et leur dire que la liste est disponible sur Internet". Sans compter le dépouillement qu'il faudra faire "avec beaucoup de minutie" selon Sylvain Charles.

Les mairies n'ont pas beaucoup de temps : les espaces d'affichage doivent être prêts avant lundi prochain, le 13 mai, date de démarrage de la campagne officielle.