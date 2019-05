Élections européennes : "Le modèle montpelliérain arrive à survivre dans un océan d'extrême droite !"

Alors que le Rassemblement national est arrivé troisième dans sa ville, le maire Philippe Saurel se félicite de ce "modèle montpelliérain" qui neutralise l'extrême droite. Une manière aussi de marquer le terrain face à la poussée du vote écologiste à Montpellier, à un an des municipales.

"Il n'y a qu'à regarder la carte : le Midi rouge est devenu le Midi noir. Le FN est majoritaire en Occitanie, mais pas à Montpellier. Le modèle montpelliérain a permis de neutraliser l'extrême droite." Au lendemain des élections européennes qui ont placé en tête le Rassemblement national en France, Philippe Saurel s'est félicité des résultats dans sa ville. La liste LREM est devant (22,7%), Les Verts à 19,4 et le Rassemblement national troisième avec 15,3 %.

"Le FN est contenu".

"Le FN en tête est une image exécrable. Il est très haut dans le département (28%) et la région. Alors 15% à Montpellier, ça donne une autre image" commente Philippe Saurel, brandissant une carte de la ville, très majoritairement teintée de orange, couleur de la liste LREM, et tâchetée par endroit seulement de vert (vote EELV) et de noir (RN).

Le maire a fait ses comptes et en effet le vote FN a très peu progressé à Montpellier depuis les dernières européennes : en 2014 il était en tête avec 10.172 voix. Dimanche il en a remporté 10.421, alors que la ville a gagné 12.000 inscrits.

Le modèle montpelliérain

C'est la preuve de la réussite de ce que Philippe Saurel appelle le modèle montpelliérain. "Un modèle singulier hors des partis politiques et des officines que se rabougrissent et divisent. Le Rassemblement National se combat par la proximité, le social, la politique culturelle". Une manière bien à lui de défendre son bilan et sa ligne politique.

Un vote qu'il explique aussi par la population de Montpellier: "tournée vers l'innovation, la recherche, l'écologie. Ville jeune et cosmopolite : 20% seulement des habitants sont nés à Montpellier, 40% de la population a moins de 30 ans.

La poussée du vote écolo

Autre fait marquant de ce scrutin : la percée des écologistes, deuxième avec 19,4 %. Score qui n'aura pas échappé à Philippe Saurel à un an des municipales. Lui qui se présentait comme un "insoumis" après le score élevé de Mélenchon à Montpellier pour la présidentielle, n'a pas cessé de souligner son action pour l'environnement : "la ZFE (Zone à faible émission), le verdissement de la ville, ma vélorution... vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas de l'écologie ! Pourquoi aurais-je peur d'un mouvement qui est dans l'ADN de ma liste, une liste écolo et citoyenne".

Saurel, plus "écolo" que jamais, mais il n'en démord pas, il ne pense pas aux municipales. "Ce n'est pas dans mon timing"...

