Européennes : l'étrange tract de Florent Montillot à Orléans

Dans ce tract distribué sur Orléans, Florent Montillot se présente comme "le seul candidat éligible d'Orléans et du Loiret"

Orléans, France

Florent Montillot est 7ème sur la liste UDI menée par Jean-Christophe Lagarde. Si la liste franchit la barre des 5%, l'adjoint orléanais à l'Education peut espérer devenir député européen. Un argument qu'il reprend en se présentant sur un tract de campagne diffusé ces jours-ci sur Orléans comme "le seul candidat éligible d'Orléans et du Loiret".

Une phrase-choc, mais totalement fausse... Car sur la liste du parti communiste conduite par Ian Brossat, on trouve en 5ème place Mamoudou Bassoum, adjoint à la jeunesse à Châlette-sur-Loing. Or dans les derniers sondages, le PCF fait mieux que l'UDI : la liste communiste est ainsi créditée de 4% contre seulement 2% pour celle de l'UDI dans le sondage OpinionWay du 15 mai dernier. Mamoudou Bassoum a donc autant de chances, sinon plus, de faire son entrée au Parlement de Strasbourg...

Erreur d'inattention ou art de cultiver l’ambiguïté ?

Alors Florent Montillot regrette-t-il son tract ? Pas vraiment : "Je suis le seul candidat éligible sur Orléans, ça c'est une certitude, explique-t-il. Sur le Loiret, nous n'avions pas les listes quand cela a été imprimé, notamment celle du parti communiste, c'est une question de chronologie." Sauf que la chronologie est têtue : le parti communiste a publié sa liste le 28 janvier (validée dans la foulée par un vote interne des militants) et l'UDI le 2 avril...

Le PC a publié sa liste pour les européennes le 28 janvier, confirmée dans la foulée par un vote des militants - capture d'écran site Internet du PCF

La place de Mamoudou Bassoum était d'autant moins un mystère que l'adjoint châlettois avait été l'invité de France Bleu Orléans, dès le 1er février pour parler des élections européennes !

Au moment où Florent Montillot a fait imprimer son tract, le 30 avril, il pouvait donc aisément savoir qu'il n'était pas le seul candidat éligible du Loiret. Simple erreur d'inattention ou art de cultiver l’ambiguïté ? Florent Montillot rétorque que le tract n'a de toute façon été diffusé que dans l'Orléanais, et pas dans le Montargois... Rappelons enfin que dans le cas de Florent Montillot comme dans celui de Mamoudou Bassoum, ils ne seront élus députés européens que si leur liste dépasse le seuil des 5%, ce qui actuellement n'est l'hypothèse d'aucun sondage.