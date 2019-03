Elections européennes : les holovans des "Insoumis" ont entamé leur tour de France

Cournon-d'Auvergne, France

Cela avait fait le buzz lors de la campagne présidentielle de 2017 : l'hologramme de Jean-luc Mélenchon parcourant la France pour diffuser les idées et le programme de la France Insoumise.

Pour la campagne des élections européennes, le parti renouvelle l'opération en mettant sur les routes de France quatre "holovans" qui vont sillonner le pays. Il s'agit en fait de camions qui vont pouvoir diffuser des hologrammes. Lesquels ? Celui du chef du parti bien sûr mais aussi, et surtout, ceux de dix-huit candidats Insoumis, pour beaucoup, peu connus du grand public

Quatre holovans vont sillonner les routes de France

"Une campagne innovante pour la France des oubliés et des territoires isolés" précise Romain Dureau, 24 ans et candidat auvergnat pour FI.

En effet les camions vont s'arrêter dans les centres des villes pour aller à la rencontre des Français. "Il s'agit aussi de susciter le débat, de permettre d'engager des discussions politiques" complète le jeune Insoumis.

Les candidats, ou plutôt leur hologramme, ont été filmés sur des problématiques bien particulières.

C'est à l'arrière du camion que l'on peut découvrir ces hologrammes © Radio France - Olivier Vidal

"Une vraie prouesse technique et innovante que ces "holovans" se félicitent certains sympathisants puydômois. L'un de ces engins était à Cournon et Le Cendre ce mercredi. Il sera à Thiers vendredi matin et à Courpière dans l'après-midi.