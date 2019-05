Européennes : les votes insolites en Drôme/Ardèche

Un parti animaliste en tête et des communes qui ne donnent pas une voix au Rassemblement National. Le scrutin réserve parfois quelques surprises.

Valence, France

Ce sont les anecdotes du scrutin. Elles ne sont pas vraiment représentatives du vote en Drôme/Ardèche et pourtant à regarder de plus près, elles révèlent parfois quelques enseignements.

Pas une seule voix au RN

Le Rassemblement National premier parti de Drôme/Ardèche au lendemain de ce scrutin, mais pas partout. Certaines communes n'ont pas donné une seule voix au parti de Marine Le Pen et ces communes sont toutes situées dans le Sud Drôme et la région des Baronnies. Au Tonil, à Volvent, à Pélonne, à Valouse, au Poët-en-Percip, à Saint-Euphémie-sur-Ouvéze ou encore à Charol, on a boudé le Rassemblement National. Il s'agit à chaque fois de petits villages avec seulement quelques électeurs. La sénatrice socialiste de la Drôme Marie-Pierre Monier, ancienne maire de Vinsobre dans le Sud Drôme tente une explication : ces villages ont été investis par des néo-ruraux à l'opposé des idées du Rassemblement National.

Le parti animaliste à 23%

C'est un score dont le parti animaliste peut s'enorgueillir. Il réalise 23% des suffrages à Rottier, à côté de la Motte-Chalancon. Il faut tout de même relativiser ce bon score : à Rottier, il y a 26 inscrits. Il y a eu dimanche 13 suffrages exprimés et le parti animaliste est arrivé en tête avec 3 voix. Le parti Pirate qui propose le libre partage du savoir notamment sur le net a connu un vif succès à Bellecombre-Tarendol à côté de Rémuzat avec 20% des suffrages premier ex-aequo avec le RN. Sur les 49 suffrages exprimés, 10 ont voté pour le parti Pirate qui ne totalise que 0,1 % des suffrages dans la Drôme.