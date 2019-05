Européennes : Nathalie Loiseau reçoit à Rennes le soutien officiel de Jean-Yves Le Drian

Rennes, France

Nathalie Loiseau était en Ille et Vilaine ce vendredi. La tête de la liste "Renaissance" de la République en Marche (LREM) pour les élections européennes du 26 mai s'est rendue notamment à l'entreprise de défense "Thalès Microélectronics" à Etrelles ou encore à "la Feuille d'Erable" spécialisée dans le recyclage à Rennes. Elle était accompagnée entre autres de deux candidats bretons, la Rennaise Marie-Pierre Védrenne, qui occupe la 3è place de la liste et le Brestois Pierre Karleskind en 14è position.

Avec @JY_LeDrian, visite du site de Thales Microelectronics à Étrelles.

Avec 600 salariés, un pôle de R&D et un centre de formation, c’est un contributeur majeur des équipements embarqués à bord du Rafale.

Un symbole de l’excellence technologique au cœur de nos territoires. pic.twitter.com/W3B7IFy2ZJ — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) May 10, 2019

"Redonner un cap à la construction européenne"

Lors d'une conférence de presse à Rennes, Nathalie Loiseau a défendu son programme pour une Europe forte où selon elle, "la France doit retrouver sa voix". "Ce n'est pas un enjeu partisan mais un enjeu de société pour le meilleur si on va vers une Europe du progrès et le pire si on va vers une Europe du repli et du déclin" explique-t-elle. "Emmanuel Macron a l'Europe chevillé au corps" selon la candidate LREM. Nathalie Loiseau estime que l'Europe peut être aussi à la pointe de la transition écologique. Mais lors de son déplacement en Bretagne, un territoire très attaché à l'Union Européenne, elle en a appelé à une renaissance "il faut redonner un cap à la construction européenne" entonne-t-elle.

Soutien de Le Drian

Le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ancien président de la région Bretagne, a participé à cette journée pour apporter clairement son soutien à Nathalie Loiseau "quand je vois les programmes des isolationnistes je m'aperçois qu'ils ne proposent rien d'autre qu'un retour en arrière. L'Europe, qui a apporté le progrès économique et social et la paix, risque d'être disloqué. Le combat que mène Nathalie Loiseau c'est un combat pour une Europe qui se refonde" affirme Jean-Yves Le Drian. "L'Europe a permis à l'agriculture de se moderniser, à la pêche de perdurer, elle permet à des projets importants de se développer comme en Bretagne".