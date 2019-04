Européennes : Raphaël Glucksmann en campagne à Oradour-sur-Glane et Limoges, "terres de résistance et de résilience"

Haute-Vienne, France

Une visite dans le village martyre d'Oradour-sur-Glane ce mardi matin, puis un meeting à Limoges en début de soirée, ce sont deux haltes qui semblaient incontournables pour le philosophe Raphaël Glucksmann, dans le cadre de sa campagne pour les élections européennes du 26 mai. A la tête de la liste "Envie d'Europe", qui regroupe le parti socialiste, Place Publique et Nouvelle Donne, il a ainsi souligné qu'il a été "élevé dans le culte du maquis, comme beaucoup de Français." D'où l'importance de venir sur ces terres de gauche, "terres de solidarité sociale, de résistance et de résilience."

Oradour-sur-Glane, symbole d'un combat toujours d'actualité face à la montée des nationalismes

Avant de venir rencontrer les militants à Limoges, Raphaël Glucksmann a tenu à se rendre dans les ruines d'Oradour-sur-Glane, où 642 personnes ont été massacrées par les Nazis le 10 juin 1944. Il n'était jamais venu sur place et a confié son émotion et ses craintes de voir l'histoire se répéter.

Cette haine n'est pas seulement du passé, elle peut toujours revenir et il faut combattre ses résurgences, combattre le nationalisme.

Le philosophe qui assume son "Envie d'Europe", malgré le contexte eurosceptique, précise qu'il y a selon lui des politiques à changer en Europe, mais que "la construction européenne est l'héritage le plus important du siècle écoulé." Il insiste également sur le fait que ce scrutin européen n'est "pas un référendum sur Emmanuel Macron. C'est pour dire quelle vision de l'Europe on veut porter."

La vision de Raphaël Glucksmann et ses alliés est celle d'une "Europe sociale et écologique, radicalement opposée au libéralisme et au dogme de l'austérité." Il plaide pour la mise en place d'un "pacte finance climat", avec un nouvel impôt européen sur les grosses entreprises, pour financer la transformation écologique. Le philosophe estime aussi que le Limousin cumule des difficultés auxquelles l'Europe pourrait mieux répondre, notamment pour les agriculteurs ou encore sur les problèmes de transports et de mobilité.

Par ailleurs, le représentant la liste PS, Place Publique, Nouvelle Donne lance une charge virulente contre le Président de la République et "son nouveau monde qui fait pschit !" Pour Raphaël Glucksmann, il ne faut pas nier les clivages de droite et de gauche, ni déconsidérer les partis traditionnels.