Européennes : salle comble à l'amphithéâtre de Mégacité à Amiens pour la France Insoumise

La France Insoumise était en meeting ce mercredi soir à Amiens. Entre dossiers locaux, traités européens et gilets jaunes, l'amphithéâtre Jules Verne de Mégacité a fait salle comble : près de 1.000 personnes ont répondu à l'appel de François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon.

La campagne de la France Insoumise pour les élections européennes du 26 mai s'est arrêtée à Amiens ce mercredi 10 avril. Manon Aubry, tête de liste pour les européennes, Evelyne Becker, ancienne syndicaliste CGT de l'usine Goodyear d'Amiens , le député de la Somme François Ruffin, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, ont pris la parole sur l'estrade de Mégacité, face à près de d'un millier de militants.

Dossier locaux

Avant le lancement du meeting, les représentants de la France Insoumise ont rencontré d'anciens salariés de Whirlpool et de Prima France (sous-traitant de l'usine aux machines à laver). La table ronde a duré près d'une heure, avec pour sentiment général de la douzaine d'anciens salariés celui de l'abandon. _"Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses"_, répètent-ils, en référence à sa visite sur le parking de Whirlpool en pleine élections présidentielle. Pour la plupart d'entre eux, ce meeting pré-européennes, c'est un moyen de se faire entendre. "On est en plein dans les sujet ! Précise un ancien de Whirlpool. C'est un pays européen qui nous a pris notre boulot. Je n'appelle pas ça une Union".

Avant le meeting de la France Insoumise à Amiens, Jean-Luc Mélenchon rencontre d'anciens salariés de Whirlpool et Prima © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Richard Ella, l'un des 56 anciens ouvriers de Prima réclame des réponses à Emmanuel Macron Copier

François Ruffin ajoute lui qu'il a adressé un courrier à l'Elysée il y a 6 mois. "Je n'ai même pas eu d'accusé réception !", s’énerve t-il. "Et ça n'est pas près de s'arrêter. Regardez la fermeture prochaine de Saint-Louis Sucre à Eppeville, alarme le député de la Somme. Selon lui depuis une vingtaine d'années, _le département a perdu 9 grosses industries_. C'est un tsunami silencieux !". Jean-Luc Mélenchon appelle lui les ex-Whirlpool et Prima à "aller chercher Macron", précisant dans une note d'humour prudente de "ne rien casser".

Gilets jaunes

Les anciens salariés de l'usine de sèches-linge et son sous-traitant ont ensuite assisté au meeting de la France Insoumise, au milieu de près de 1.000 personnes. Parmi elles, de nombreux gilets jaunes. Manon Aubry, comme François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, ont à de nombreuses reprises fait référence au mouvement. Jugeant "inacceptable" le traitement réservé aux manifestants, et appelant à "un printemps jaune ; un retour du mouvement beaucoup plus fort avec l'arrivée des beaux jours".

"Allez voter"

À la sortie du meeting, les militants se sentent reboostés. Tous veulent croire en une victoire de la France Insoumise sur La République en Marche. Leur reste maintenant à convaincre les moins motivés d'aller voter. Pour ça, François Ruffin a trouvé un slogan "Dites Manon à Macron !", a fièrement lancé le député. Pour lui, comme pour Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon, "toute abstention est un vote Macron". Ils appellent donc les militants à convaincre davantage autour d'eux. Mais même François Ruffin lui-même l'admet : une "victoire" de la France Insoumise "serait une claque pour le gouvernement. Mais ce sera bien compliqué de transformer les textes à Bruxelles. Il faut tout de même qu'on puisse _être des vigies, des lanceurs d'alerte, au parlement européen_".

Meeting élections européennes France Insoumise à Amiens le 10/04/19 © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Salle comble dans l’amphithéâtre de Mégacité à Amiens. Près de 1.000 personnes présentes. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini