Européennes : trois candidates lorraines élues au parlement de Strasbourg

La confiance des Français nous oblige et nous honore.

Merci à @MLP_officiel , @J_Bardella et aux milliers de militants pour une magnifique campagne au service de la #France.🇫🇷

L'#Europe des peuples et des nations, ça commence aujourd'hui. 💪🏻#AvecBardella#Europeennes2019pic.twitter.com/CImWcnPzN2