Européennes 2019 : un maire du Territoire de Belfort candidat en Grèce

Frais, France

Miltiade Constantakatos est candidat aux élections européennes du 26 mai prochain. A 68 ans, il figure sur la liste du parti de centre-gauche "To Potami" (la rivière, en grec). Les premiers contacts datent de 2017. A l'époque, Miltiade Constantakatos avait assisté à Athènes, sa ville natale, à une réunion de ce jeune parti de centre gauche. Il a été séduit par le discours de son président. " Le choix du parti, c'est de solliciter les grecs qui habitent dans d'autres pays car ils ont une autre vision de l'Europe. J'ai l'occasion de porter mes connaissances, ma voix et ma vision extérieure du pays dans l'Europe" indique l'élu terrifortain. Il a rejoint depuis le comité de soutien de ce jeune parti et a beaucoup échangé sur les réseaux sociaux. C'est comme cela que les responsables de To Potami l'ont contacté.

Les énergies renouvelables, bouées de secours de la Grèce ?

Le maire de Frais est par ailleurs conseiller communautaire au Grand Belfort en charge de l'environnement. C'est aussi cette casquette qui a intéressé les dirigeants de To Potami. Miltiade Constantakatos prône une Europe plus solidaire. Il est aussi convaincu que les énergies renouvelables peuvent aider la Grèce à sortir de la crise économique dans laquelle elle est plongée depuis 2009. " Dans un pays de 11 millions d'habitants, les éoliennes représentent prés de la moitié de la production des énergies renouvelables. Il faut continuer et arrêter avec les énergies fossiles qui font du mal à notre terre" indique le maire de Frais.

Rendre à la Grèce ...

Arrivé en France en 1981, Miltiade Constantakatos possède la double nationalité franco grecque. En se portant candidat, il a aujourd'hui envie de rendre à la Grèce tout ce qu'elle lui a apporté. " En France, je me suis rendu un peu utile. Mais la Grèce m'a donné ma jeunesse et mon éducation. Aujourd'hui, je me sens redevable. Je suis content d'apporter la petite pierre" confie le maire de Frais qui se rend trois à quatre fois par an dans son pays natal. Il y a encore de la famille et beaucoup d'amis notamment politiques.

Le parti "To Potami" espère décrocher deux à trois sièges ce qui fait que le maire de Frais ne devrait pas être en position éligible. Miltiade Constantakatos a, par ailleurs, déjà annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession aux municipales l'an prochain à Frais.