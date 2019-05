Européennes, Vincent Lambert, OM et Marseille : Bernard Tapie dit tout ce jeudi matin sur France Bleu Provence

Marseille, France

Bernard Tapie est l'invité exceptionnel de France Bleu Provence matin ce jeudi à 7h50. A quatre jours des élections européennes, l'homme d'affaire revient sur ce scrutin où se joue la place de la France dans l'Europe. Une élection qui pourrait être marquée par une forte abstention avec une participation qui avoisinerait les 40%.

Le propriétaire de la Provence âgé de 76 ans et qui se bat contre deux cancers évoquera également l'affaire Vincent Lambert et dira son état d'esprit avant le jugement le 9 juillet prochain dans le procès de l'arbitrage, lui qui expliquait sur RTL le 15 mai dernier et BFMTV ce mardi qu'il avait "rappelé au procureur qui a requis 5 ans ferme qu'il a été plus optimiste que les médecins".

Impossible de ne pas évoquer ce jeudi à 7h50 sur France Bleu Provence avec Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille qui se sépare de son entraîneur Rudy Garcia et qui reçoit Montpellier au stade Orange Vélodrome ce vendredi.