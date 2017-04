Présidentielle - Emmanuel Macron sur France Bleu : "La ruralité a besoin d'une France ouverte et conquérante"

Emmanuel Macron, candidat En Marche! en lice pour le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, était l'invité de France Bleu et France 3 Régions ce samedi matin en direct depuis Poitiers.

Après Marine Le Pen, au tour d’Emmanuel Macron. Le candidat En Marche! était interviewé à Poitiers par Delphine Garnault, de France Bleu Poitou, et Fabrice Bidault, de France 3 Poitou, ce samedi de 8h10 à 8h30.

Pour Emmanuel Macron, le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à la candidature de Marine Le Pen est une nouvelle étape de la "recomposition politique qui est en cours entre une droite réactionnaire qui veut sortir de l'Europe et de l'euro, qui veut le repli de la France sur ses frontières nationales et qui porte un projet d'affaiblissement du pays. Et de l'autre côté un bloc progressiste avec des femmes et des hommes de la société civile mais aussi de la gauche, du centre et de la droite sociale, pro-européenne, du Gaullisme, qui ont vocation à travailler ensemble. Et enfin un bloc protestataire sur l'aile gauche."

Quel profil pour le Premier ministre ? "Quelqu'un de compétent avec l'autorité qui permettra de diriger un gouvernement ramassé d'une quinzaine de personnes et paritaire et qui aura à porter des réformes difficiles." Et à propos des législatives Emmanuel Macron assure "Nous sommes prêts à présenter 577 candidats aux législatives pour assurer une majorité présidentielle."

Au vu des résultats du premier tour de la Présidentielle, le candidat En Marche! est souvent présenté comme "candidat des villes" contre une candidate des campagnes que serait Marine Le Pen. Analyse contestée par Emmanuel Macron : "La ruralité a besoin d'une France ouverte et conquérante"