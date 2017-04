Présidentielle - Marine Le Pen sur France Bleu : "La ruralité adhère à notre projet"

Marine Le Pen, candidate soutenue par le Front National en lice pour le second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, était l'invitée de France Bleu et France 3 Régions ce vendredi en direct depuis Nice.

Marine Le Pen a joué la carte de la proximité et de la ruralité. Interviewée à Nice par Laurent Vareille, de France Bleu Azur, et Henri Migout, de France 3 Côte d'Azur, la candidate en lice pour le second tour de la Présidentielle a répondu aux questions concernant notamment les commerces de proximité, les écoles en milieu rural, le rôle des maires dans les petites communes, l'agriculture...

Rééccoutez l'interview de Marine Le Pen

Emmanuel Macron, le candidat En Marche!, sera interviewé samedi (29 avril) à Poitiers par Delphine Garnault, de France Bleu Poitou, et Fabrice Bidault, de France 3 Poitou, également de 8h10 à 8h30.