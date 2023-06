"Évincé" du château de la Buzine par la mairie de Marseille, Nicolas Pagnol ne sera "pas un pot de fleur"

Nicolas Pagnol, soutenu par la mairie des 11e et 12eme arrondissements et par une partie de la droite marseillaise, a lancé en ligne une pétition

La polémique autour du "Château de ma mère" ne dégonfle pas à Marseille. Alors que la mairie a décidé d'écarter de la gestion du château de la Buzine le petit-fils de Marcel Pagnol, l'adjoint à la culture a proposé ce lundi sur France Bleu Provence à Nicolas Pagnol d'en devenir le président d'honneur. Une proposition inenvisageable pour celui qui a lancé il y a plusieurs jours une pétition sur internet .

ⓘ Publicité

Une pétition qui explose sur internet

La décision de la Ville de Marseille de ne pas reconduire la délégation de service public de l'association du Château de la Buzine, présidée par Nicolas Pagnol, ne passe toujours pas. Ce lundi, près de 25.000 personnes ont signé la pétition lancée par le petit-fils de l'écrivain. Dans cette dernière, Nicolas Pagnol remet en cause la décision de la mairie en mettant en avant sa gestion du lieu : fréquentation "multipliée par huit en cinq ans" selon lui, avec "80.000 visiteurs par an", ou encore "plus de 13.000 enfants accueillis" chaque année.

De son côté, la mairie de Marseille annonce d'autres chiffres, moins flatteurs, et n'en démord pas : la gestion du château sera désormais confiée une association spécialisée dans l'administration de centres sociaux. La municipalité justifie notamment sa décision en expliquant que l'offre choisie est de 70.000 euros moins chère que celle de l'association du château de la Buzine.

La colère du petit-fils Pagnol sur Twitter

Mais pour stopper cette polémique qui a suscité de nombreuses réactions politiques ces derniers jours, Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, a annoncé ce lundi sur France Bleu Provence vouloir proposer à Nicolas Pagnol de devenir président d'honneur du château. "On n'a pas décidé de de se passer du petit-fils Pagnol, explique l'adjoint. Nous voulons changer de gestionnaire tout en proposant à Nicolas Pagnol de devenir par exemple président du château."

Sur Twitter, le petit-fils de l'auteur a réagi immédiatement : "Je n’accepterai jamais d’être président d’honneur d’une association que je ne connais pas ! Je ne serai pas un faire valoir, un pot de fleur dans le parc de la Buzine." Pourtant, sur France Bleu Provence, Jean-Marc Coppola semblait sûr de lui au sujet d'une réponse positive de Nicolas Pagnol : "Je pense qu'il réfléchit à l'intérêt des petits Marseillais et à l'avenir autour d'un projet artistique et culturel beaucoup plus dynamique."