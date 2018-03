Toulon, France

Invité de France Bleu Provence matin, David Rachline a confirmé qu'il sera auditionné par la police judiciaire de Lille sur des soupçons d'emplois fictifs au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais entre 2010 et 2015. Le maire Front National de Fréjus et responsable de la communication du FN auprès de Marine Le Pen a indiqué sur France Bleu Provence qu'il a bien travaillé dans ce conseil régional "deux mois, il y a quasiment 10 ans maintenant".

"Une action et un travail tout à fait pertinents" (David Rachline)

Alors que David Rachline siégait au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au conseil municipal de Fréjus, il assure avoir "mené sur place une action et un travail tout à fait pertinents". Concernant la distance entre la région PACA et la région alors baptisée Nord-Pas-de-Calais, l'élu a indiqué que "l'avion et le TGV existent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à distance. Cela ne surprendra pas grand monde que je travaillais déjà à l'époque avec un certain nombre de dirigeants du Front National". Pour David Rachline, cette affaire "visait surtout à (nous) déstabiliser pendant la campagne présidentielle".

L'expulsion des fichés S étrangers

Après l'attentat de Trèbes qui a fait quatre morts, le Front National demande que "les étrangers sur les 16.000 fichés S recensés soient immédiatement expulsés". Le terroriste Radouane L. avait obtenu sa naturalisation française en 2004 alors qu'il avait 12 ans. Pour David Rachline, "commençons par expulser les étrangers fichés S". "Il y a des responsables à cette situation" a poursuivi le maire FN de Fréjus. "Emmanuel Macron et sa majorité gouvernementale, sa majorité parlementaire ont voté une loi sécurité dont on voit qu'elle n'est pas efficace" a indiqué David Rachline qui réclame également la fin immédiate de l'immigration, le rétablissement des contrôles aux frontières ainsi que la hausse massive des moyens pour les services de renseignement, les policiers et les gendarmes.

"Le Rassemblement National est une excellente solution" (David Rachline)

David Rachline a également confirmé que Marine le Pen souhaitait voir le nom "Rassemblement National" remplacé le "Front National". "Si les adhérents sont favorables à ce changement de nom, ils seront consultés les prochaines semaines. C'est un nom qui colle davantage à notre volonté et notre stratégie politique de rassemblement très large. C'est ce qui apparaît le plus proche de notre démarche". Pour le responsable de la communication du Front National, "c'est une excellente solution".

David Rachline n'a pas ailleurs pas exclu être candidat à sa propre succession aux élections municipales en 2020 à Fréjus.