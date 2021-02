EXCLU - Le ministre de la santé Olivier Véran dans les Alpes-Maritimes samedi

Nice est un point noir sur la carte de France du gouvernement. Prenons le taux d'incidence : il est ce jeudi matin de 577 cas pour 100.000 habitants. C'est tout simplement du jamais vu à hauteur de département depuis la naissance du virus en février 2020.

Quelques comparaisons ?

En comparaison : au matin du second confinement en novembre on était à 361 cas pour 100.000 habitants. Et 344 cas pour 100.000 habitants au début des vacances de noël. Le couvre feu a permis d'éviter l'engorgement massif des hôpitaux mais n'a pas endigué l'épidémie qui avance subrepticement.

Que faire ?

De nouvelles mesures de reconfinement "ne sont pas exclues" selon le directeur de cabinet du préfet. Il annonce également la venue du ministre de la santé Olivier Véran samedi à Nice.