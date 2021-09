En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a accordé une interview exclusive à France Bleu Provence, ce vendredi 3 septembre. Le chef de l'Etat est revenu sur sa visite dans les quartiers nord de Marseille et souligne que la jeunesse peut faire partie non pas du problème mais "des solutions".

Après trois jours passés à Marseille, Emmanuel Macron a fait le bilan de son déplacement dans la cité phocéenne au micro de France Bleu Provence. Il a indiqué avoir "beaucoup appris durant ces derniers jours" sur cette ville qu'il "aime depuis longtemps".

EXCLU - Emmanuel Macron à France Bleu : la jeunesse et "les quartiers nord de Marseille sont une chance" Copier

Le chef de l'Etat a reconnu avoir appris "de l'énergie, des attentes, de l'impatience parfois de l'extraordinaire difficulté dans laquelle vivent une partie de nos compatriotes dans certains quartiers et des potentialités de cette ville et de cette métropole si on se donne les moyens d'agir".

Oui, les quartiers nord de Marseille sont une chance si nous nous donnons les moyens d'investir dans les personnes et de réinventer les lieux

"Des solutions, il y en a aussi dans ces quartiers parce qu'il y a de la jeunesse, a souligné Emmanuel Macron. Notre pays a besoin de sa jeunesse."

Mais "il y a une jeunesse qui connait la précarité en termes de logement, dont les familles sont parfois fracturées, qui vit dans la grande difficulté sociale et pour laquelle il faut remettre l'école, massivement et sans doute différemment, investir auprès des familles pour les aider à éduquer hors du temps scolaire, remettre du sport, de la musique et il faut permettre aussi que tous les emplois qui sont créés à Marseille [...] le soient aussi pour les jeunes de ces quartiers", a indiqué le chef de l'Etat, soulignant que "oui, les quartiers nord de Marseille sont une chance si nous nous donnons les moyens d'investir dans les personnes et de réinventer les lieux."