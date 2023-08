EXCLU- Eric Ciotti dévoile son plan anti-drogue et veut "multiplier par cinq les amendes"

Un sachet de cannabis et un joint, Périgueux, 10 mars 2021.

La guerre contre la drogue ouvertement déclarée par le député et patron des Républicains Eric Ciotti. Ou plutôt la guerre contre les consommateurs. Eric Ciotti dévoile un plan proposé par son parti contre la propagation des stupéfiants et surtout la violence qui en découle. Plusieurs jours après la mort de ce petit garçon de dix ans, victime collatérale, d'une guerre de trafiquants dans les quartiers nîmois , le député niçois demande une réaction nationale face à ce fléau qui touche les quartiers de la préfecture du Gard mais aussi ceux de Marseille et même les quartiers niçois.

Toucher les consommateurs au portefeuille

Le député azuréen dévoile donc une série de mesures qu'il proposera dans quelques jours à l'exécutif. "On voit que la drogue est un fléau : 38 assassinats cet été à Marseille" détaille d'abord Eric Ciotti, avant d'affirmer avoir travaillé sur ce plan avec des policiers, des magistrats, des spécialistes. Le patron des républicains appelle à lutter contre les trafiquants plus fermement mais surtout contres les consommateurs.

"Il faut que le nom des consommateurs contrevenants soit inscrit sur le site du ministère de l'intérieur ou celui de la justice"

Le député niçois demande ainsi que toute personne arrêtée en possession de stupéfiants soit verbalisée et que son nom soit ensuite inscrit sur le portail du ministère de l'intérieur ou de la justice pour que quiconque puisse consulter cette liste des consommateurs de stupéfiants.

Des amendes plus salées

Autre proposition du député niçois augmenter largement les amendes : "il faut multiplier le tarif par cinq" détaille le député. Ainsi l'amende de 150 euros (payée sur place) passerait à 1.000 euros.