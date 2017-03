EXCLU - François Hollande : "Il y a une dignité à respecter, je pense que François Fillon est en deçà"

VIDÉO | "Ma position a toujours été de défendre l'indépendance de la justice", a déclaré François Hollande ce vendredi en exclusivité à France Bleu. Une réponse aux accusations de François Fillon, qui dénonçait jeudi soir l'existence d'un "cabinet noir" responsable des "fuites sur ses affaires".

L'Élysée à l'origine des informations qui fuitent sur les affaires en cours autour de François Fillon ? "Faux", a répondu François Hollande ce vendredi. "Il y a une dignité, une responsabilité à respecter", a déclaré le président de la République en exclusivité à France Bleu. "Je pense que monsieur Fillon est au-delà, ou en deçà".

Ma position a toujours été de ne jamais interférer, ce qui est très différent de mes prédécesseurs" - François Hollande

"Tout est clair ici, et ce qui n'est pas clair c'est ce que François Fillon doit justifier auprès de la justice", a ajouté François Hollande. "Nous n'avons pas à nous mêler des affaires, et ma position a toujours été de défendre l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d’innocence, et de ne jamais interférer, ce qui est très différent de mes prédécesseurs", a conclu le chef de l'État.

François Fillon a accusé jeudi François Hollande d'être impliqué dans la "machination" dont il se dit victime, lors de l'Émission politique sur France 2. Le candidat de la droite à l'élection présidentielle a ouvertement soupçonné le chef de l'Etat d'avoir œuvré pour alimenter les affaires le concernant, sur lesquelles la justice enquête.

► François Hollande s'exprimait dans le cadre de l'enregistrement de l'émission Stade Bleu Présidentiel, diffusée le 9 avril prochain sur France Bleu.