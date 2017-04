EXCLU - Jean-Luc Mélenchon devra se passer des policiers municipaux pour assurer la sécurité de son meeting à Marseille

La mairie de Marseille refuse de mettre des policiers municipaux à la disposition de Jean-Luc Mélenchon pour assurer la sécurité du meeting qu'il organise ce dimanche sur le Vieux-Port. C'est à l'Etat et aux organisateurs de sécuriser le lieu du rassemblement, avec des obligations très précises.

Jean-Luc Mélenchon organise un meeting en pleine rue, ce dimanche sur le Vieux-Port de Marseille. Le candidat de la France Insoumise espère réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Seul "hic" : la mairie de Marseille refuse de prendre en charge la sécurité de cette manifestation.

"Jean-Claude Gaudin est un grand républicain mais en cette période électorale, il n'est pas indispensable de donner une protection à un événement politique plutôt qu'à un autre par une police municipale qui est la police de tous les Marseillais". Caroline Pozmentier, adjointe à la Sécurité Publique

Ce refus ne semble pas poser de problème particulier à Jean Marc Coppola, conseiller municipal Front de gauche à Marseille, et soutien de Jean-Luc Mélenchon : "Lors de la campagne de la présidentielle 2012, le maire de Marseille faisait déjà trembler sur les questions de sécurité pour tenter d'empêcher le meeting de Jean-Luc Mélenchon sur les plages du Prado. Il y avait eu 120.000 participants et tout s'était bien passé. Nous avons l'habitude des grands rassemblements sur l'espace public. Arrêtons de faire peur, la sécurité sera assurée par la police nationale et les militants. Pourquoi voulez-vous qu'il y avait des problèmes à Marseille ?"

Selon Jean-Marc Coppola (Front de Gauche), le meeting du 14 avril 2012 avait attiré 120.000 personnes sur les plages du Prado © Maxppp - Fabrice Anterion

Des obligations en raison de l'état d'urgence

La préfecture de police déploiera 300 membres des forces de l’ordre. Elle autorise ce meeting au titre des "manifestations à caractère revendicatif". Mais l'état d’urgence impose des mesures précises :

- obligation de sécuriser le lieu du rassemblement qui va s'étendre sur un large périmètre, sur tout le Vieux-Port jusqu'en bas de La Canebière,

- obligation de protéger avec des barrières et du personnel la grande-roue du Vieux-Port ainsi que la tribune des officiels,

- obligation de fournir le personnel pour sécuriser le public, la jauge étant de 40.000 personnes.

Pour empêcher toute intrusion d'éventuels véhicules-béliers, l’organisateur devra bloquer les accès au site en barrant 37 rues avec 10 camions et 27 voitures. Et tous les véhicules devront être occupés par des chauffeurs au cas où ils devraient être déplacés dans l’urgence.