EXCLU - "La CGT a détruit des centaines de milliers d'emplois" estime le député LREM Mohamed Laqhila

Gardanne, France

Invité de France Bleu Provence lundi, le député LREM des Bouches-du-Rhône Mohamed Laqhila a estimé que "depuis 1895, l'horloge de la CGT s'est arrêtée" et que le syndicat "quand on regarde son histoire détruit des centaines de milliers d'emplois". Le député LREM a écrit au Premier ministre pour lui demander la dissolution de l'union locale du syndicat après que la CGT a envahi une réunion publique du mouvement La République en marche, le 25 mars dernier à Gardanne.

"La CGT est politisée" (Mohamed Laqhila)

"Alors que nous étions une quarantaine de personnes, des types avec des pétards et des sifflets nous ont viré" a raconté le député sur France Bleu Provence. "Ce sont des gens violents qui ne respectent rien" a insisté le parlementaire pour qui "_un syndicat doit défendre les intérêts des employés, être indépandant et respecter les règles de la République. Or ce syndicat ne les respectent pas en agissant ains_i". "Ce syndicat vit aujourd'hui sur une idéologie, est politisé entre le parti communiste, la France insoumise et les rouges vifs" a-t-il estimé.

"Une dérive autoritaire" (Jean-Luc Mélenchon)

"Mon courrier est parti la semaine dernière chez le Premier ministre" a poursuivi Mohamed Laqhila candidat à la mairie d'Aix-en-Provence en 2020. "Je le verrai cette semaine et je demanderai des nouvelles". Après ces incidents, le référent du mouvement En Marche dans les Bouches-du-Rhône, Bertrand Mas-Fraissinet a porte plainte contre X. La demande de dissolution de Mohamed Laqhila avait fait réagir le député LFI des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon qui avait dénoncé "une dérive autoritaire (qui) n'a plus de limite".

Incroyable demande d'un député #LREM : dissoudre la #CGT des Bouches-du-Rhône ! La dérive autoritaire n'a plus de limite. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 28, 2019

Aucune association, aucun groupement, aucun syndicat ne peut, sous couvert de liberté, s'arroger le droit de confisquer la liberté d’expression en utilisant la violence. @JLMelenchon#CGTpic.twitter.com/dVYV3SUoqW — Mohamed Laqhila (@laqhila) March 28, 2019