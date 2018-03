EXCLU : la journée d'Emmanuel Macron chez les militaires marnais comme si vous y étiez

Par Alexandre Blanc et Annelaure Labalette, France Bleu Champagne-Ardenne

A Suippes et à Mourmelon-le-Grand, Emmanuel Macron assiste ce jeudi à des exercices militaires et des présentations de matériel dernier cri. On a assisté aux répétitions générales et on vous fait vivre la journée du Président, comme si vous y étiez.