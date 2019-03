EXCLU -La réaction de Franck Riester, ministre de la culture sur la suppression proposée de la redevance audiovisuelle

Nice, France

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a proposé vendredi de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, estimant que la suppression progressive de la taxe d'habitation allait compliquer sa perception. Franck Riester, ministre de la culture répond sur France Bleu Azur ce vendredi matin.

"Oui il faut se pencher sur la question mais il faut un financement fort pour un service public fort et indépendant. Les modalités techniques on va regarder ça avec le budget et c'est le président de la république et le premier ministre qui prendront leur décision" Franck Riester

La contribution à l'audiovisuel public est due par les contribuables s'ils sont imposables à la taxe d'habitation et qu'ils occupent, au 1er janvier de l'année d'imposition, un logement équipé d'un téléviseur. Son montant est de 139 euros en métropole et de 89 euros dans les DOM-TOM, selon le site gouvernemental service-public.fr.