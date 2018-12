EXCLU - Le conseil municipal consacré au logement insalubre fixé au 20 décembre à Marseille

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Jean-Claude Gaudin a annoncé en exclusivité que la séance du conseil municipal consacrée au logement insalubre à Marseille (Bouches-du-Rhône) et reportée lundi, est fixée au 20 décembre. "Nous ne prenons pas de retard d'ici là", a insisté le maire LR de Marseille "puisque c'est la ville qui paie tout (mais) cela nous donne l'occasion d'harmoniser d'ici là des propositions dans ces copropriétés privés pour sortir de cette situation". "Nous assumons toutes les dépenses pour soulager la difficulté des sinistrés qui pour certains vont pouvoir dès ce mardi matin réintégrer leur logement" a annoncé Jean-Claude Gaudin.

"Marseille est en deuil et le maire est atteint" (Jean-Claude Gaudin)

Accusé d'avoir manqué d'empathie après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne le 5 novembre dernier, Jean-Claude Gaudin a confié sur France Bleu Provence qu'il était "profondément atteint par la mort de ces huit personnes. J'y pense tous les jours. Marseille est en deuil et le maire est atteint. Je m'incline encore une fois en essayant d'atténuer la souffrance de celles et ceux qui ont été proches des victimes. Quand on connait Gaudin, quand on me connait on sait très bien que je suis un authentique marseillais et que je suis profondément atteint par la mort de ces huit personnes", a expliqué le maire de Marseille.

Faborable à un permis de louer

Jean-Claude Gaudin s'est également montré favorable à un permis de louer à Marseille. Une mesure qui permet un contrôle des logements avant leur mise en location. Ce permis devrait faire l'objet des propositions qui seront soumises au vote lors du prochain conseil municipal.

Retrouvez l'interview exclusive de Jean-Claude Gaudin sur France Bleu Provence