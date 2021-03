EXCLU - Le maire d'Antibes, Jean Leonetti, annonce qu'il va vacciner les plus de 50 ans

Les villes de Cannes et d'Antibes passent outre le calendrier de vaccination du gouvernement. Alors que la campagne de vaccination s'ouvre ce samedi 27 mars aux personnes âgées de plus de 70 ans, dans ces deux villes, on va vacciner les plus de 50 ans avec les doses d'avril. "On a fini de vacciner les volontaires de plus de 75 ans aussi bien à Cannes qu'à Antibes donc on passe à la tranche inférieure" explique le maire d'Antibes, Jean Leonetti.

Le maire d'Antibes affirme que cela se justifie "d'autant plus alors qu'on a un rajeunissement des populations qui sont en réanimation et même un rajeunissement de la mortalité". Jean Leonetti explique qu'il y a une contradiction chez le gouvernement qui dit "vaccinez massivement, matin midi et soir, le samedi et le dimanche, ce qu'on fait à Cannes et ce qu'on fait à Antibes, et ensuite freinez parce que c'est moi qui donne le ton".

Le maire d'Antibes s'agace : "On va pas garder les doses dans les frigos ! On baisse progressivement les tranches d'âges parce que c'est l'intérêt sanitaire, même si cela froisse l’ego d'Olivier Véran".