EXCLU - le témoignage de la Vendéenne qui a retrouvé Marie-France Garaud

Signalée disparue depuis ce vendredi soir, Marie-France Garaud a été retrouvée saine et sauve en Vendée. Elle a été recueillie ce samedi matin par une habitante de Réaumur, alors qu'elle errait après avoir marché des heures sous la pluie.

La disparition de Marie-France Garaud avait été signalée dans la nuit de vendredi à samedi par les gendarmes des Deux-Sèvres, département où réside cette personnalité politique qui a marqué les années 1970. Partie en voiture vers 23h de son domicile de Saint-Pompain, elle n'était toujours pas rentrée à 2h du matin lorsque son personnel a alerté la gendarmerie.

Une enquête est alors ouverte pour disparition inquiétante. Les gendarmes de Vendée et plus particulièrement de la compagnie de Fontenay-le-Comte sont informés de la disparition. Ils mobilisent une vingtaine d'hommes et un maître-chien sur l'affaire après avoir été avisés qu'une voiture pouvant être celle de la disparue, a été vue zigzagant en forêt de Mervent.

"Elle avait beaucoup marché je pense"

Deux hélicoptères survolent la zone, sans succès. Et c'est finalement Aurélie, une habitante de Réaumur qui appelle les gendarmes pour leur dire que Marie-France Garaud est chez elle, saine et sauve. Elle errait sur la route lorsque elle l'a recueillie dans la matinée.

Aurélie raconte : "Je sortais juste de récupérer mes légumes chez mon maraîcher lorsque j'ai vu au loin une dame qui arrivait à pied. J'ai d'abord pensé que c'était ma voisine. La dame s'est approchée vers moi et quand j'ai vu dans l'état où elle se trouvait, trempée de la tête aux pieds, l'air fatigué et un peu perdue, j'ai commencé à lui parler et elle tenait des propos incohérents. J'ai alors fait le rapprochement avec les annonces entendues à la radio ce matin. Je l'ai fait rentrer dans la maison pour essayer de la rassurer parce que je sentais qu'elle était un peu perdue. Je voulais qu'elle se réchauffe. Je lui ai proposé du café qu'elle a refusé aussitôt. Je lui ai dit 'mais vous avez un château madame'. Elle a acquiescé."

L'habitante de Réaumur poursuit : "Je lui ai alors expliqué qu'on la recherchait, et j'ai appelé la gendarmerie pour qu'elle viennent la chercher. Ça aurait été quelqu'un d'autre, dans tous les cas, j'aurais appelé la gendarmerie, parce qu'elle était incohérente dans ses propos. Elle avait marché beaucoup je pense."

Âgée de 86 ans, Marie-France Garaud a été conseillère de Georges Pompidou puis de Jacques Chirac, avant de se présenter à la présidentielle de 1981. Elle a également été députée européenne entre 1999 et 2004 élue sur la liste de Philippe De Villiers et Charles Pasqua.