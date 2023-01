EXCLU - "Nous ne pouvons plus faire face à la vague migratoire" annonce le président des Alpes-Maritimes

Quand le SOS est lancé non pas par des migrants mais par un Département. Sur l'antenne de France Bleu Azur, Charles-Ange Ginésy, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en appelle au gouvernement. Après l'affaire de 18 migrants découverts entassés dans 25 mètres carrés à la PAF à Menton, il déplore un manque d'aide : "Nous sommes saturés, nous lançons un appel, il faut nous aider."

"On appelle le gouvernement à l'aide sur les processus qui nous permettent de classer les mineurs. Il faut que l'on puisse aller plus vite et que la solidarité entre départements soit plus grande", insiste Charles-Ange Ginésy.

