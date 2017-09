EXCLU - Pour Philippe de Villiers, Bruno Retailleau "court après les vanités médiatiques"

Alors que Bruno Retailleau devrait annoncer dans les heures qui viennent sa démission de la présidence de la région Pays de la Loire, Philippe de Villiers, son ancien mentor, le critique sévèrement. Selon le président du Mouvement pour la France, Bruno Retailleau "trahit" ses électeurs.

"Trahir un jour, trahir toujours", c'est en ces mots que Philippe de Villiers qualifie ce vendredi le départ de Bruno Retailleau de la présidence de la région Pays de la Loire. Le sénateur ne l'a pas encore annoncé officiellement, mais son départ de la région est acté. Le Vendéen sera remplacé par Christelle Morançais, élue sarthoise. Bruno Retailleau choisit ainsi le Sénat, où il préside déjà le groupe Les Républicains, en application de la loi sur le non cumul des mandats.

C'est l'ivresse de la capitale, l'ivresse de la lumière, l'explosion de l'ego" - Philippe de Villiers à propos de Bruno Retailleau

"C'est un abandon de poste pour convenance personnelle, estime Philippe de Villiers, son ancien mentor avec qui il est brouillé depuis des années. Ça s'appelle 'tromper les gens', poursuit le président du Mouvement pour la France. Quand on s'engage devant ses concitoyens, on doit remplir consciencieusement le mandat qu'on vous a confié. Sinon, on fait du saute-mouton sur le dos des gens". Et pour Philippe de Villiers, "c'est ce que [Bruno Retailleau] a fait."

L'ancien président du conseil général de la Vendée estime que son ancien protégé "se coupe de sa sève". "La Vendée ne l'intéresse plus, poursuit Philippe de Villiers, puisqu'il est parti à la région. La région ne l'intéresse plus, puisqu'il part à Paris. Seule l'intéresse la politique. [Bruno Retailleau] court après les vanités médiatiques. C'est l'ivresse de la capitale, l'ivresse de la lumière, l'explosion de l'ego. Pauvre Bruno", conclut Philippe de Villiers.