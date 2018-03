Invité de France Bleu Provence matin, le président de la région LR Provence-Alpes-Côte d'Azur a entretenu le suspense sur sa candidature aux élections Municipales à Marseille et revenu sur sa relation avec Jean-Claude Gaudin.

Invité de France Bleu Provence matin, Renaud Muselier a indiqué qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections municipales à Marseille. "Je suis président de la région jusqu'en 2021 et je compte bien le rester mais dans la vie politique on ne peut jamais dire jamais" a précisé Renaud Muselier. "Je ne souhaite pas que la ville de Marseille tombe entre les mains des Insoumis ou du Front National. Si telle était la perspective, je pourrais revoir ma position et toutes les alliances sont possibles".

"J'ai un problème avec le maire Jean-Claude Gaudin" (Renaud Muselier)

"J'arrive assez bien à travailler avec la totalité de mes partenaires régionaux dans l'ensemble des métropoles. J'ai beaucoup plus de mal avec la métropole Aix-Marseille" a expliqué Renaud Muselier. "C'est un _dysfonctionnement majeur_. Sur le volet des aides européennes, près de 1.200.000.000 d'euros d'appels à projet qui ont été réalisés sur l'ensemble de la région. Ce sont à peine 11 millions sur la ville de Marseille".

Renaud Muselier a redit qu'il avait "beaucoup d'affections pour le maire Jean-Claude Gaudin mais j'ai beaucoup de problèmes avec le maire Jean-Claude Gaudin".

10 candidatures pour concurrencer les TER de la SNCF

Alors que la région a rompu la convention avec la SNCF "dont le service ici est le plus mauvais de France" selon Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé qu'un appel à projet avait été lancé dans le cadre d'une ouverture du marché des TER à la conccurrence. "Nous avons reçu les candidatures d'une dizaine d'opérateurs dont deux Français, deux Allemands, deux Italiens, un Britanique".

"Des transports par car aux heures creuses" (Renaud Muselier)

Renaud Muselier s'est également prononcé en faveur d'un service ferroviaire adapté et rappelé qu'"il n'y aura pas de lignes ni de gares fermées. "Nous avons besoin d'avoir des trains aux heures d'affluence, a précisé le président de région mais aux heures creuses quand des trains roulent à vide, on fera des transports par car".

Un pélicandrome dès cet été à Hyères pour lutter contre les incendies

Renaud Muselier a confirmé qu'il souhaitait que la région achète un Canadair pour lutter contres les feux de forêts "si nous n'avons pas cet été". Cet appareil coûte entre 20 et 25 millions d'euros. "Sur douze Canadairs basés à Nîmes, huit seulement volent. J'ai demandé à Emmanuel Macron de faire un achat groupé avec plusieurs pays européens d'une dizaine d'appareils pour renforcer la flotte de la sécurité civile sur toute le territoire sud. C'est en cours. Le président de la République y est favorable". Pour Renaud Muselier, "la base de Nîmes paraît bien trop loin par rapport à un territoire qui brûle notamment le Var. Un pélicandrome sera dès cété sur Hyères".

La région "Provence-Alpes-Côte d'Azur"

Renaud Muselier a par ailleurs rappelé qu'il souhaitait que la région PACA soit nommée ou "Sud" ou "Provence-Alpes-Côte d'Azur. "PACA n'a aucun sens. Cet acronyme est très désagréable à prononcer et très désagréable à entendre". En revanche, il n'est pas d'actualité de changer de nom. "Les Azuréens ne sont pas des Provençaux. Chacun garde son nom et son histoire", a-t-il réaffirmé.

130 emplois créés à Fos-sur-Mer par le chinois Quechen

Le chinois Quechen qui doit fabriquer des pneux "verts" à base de silice à partir de 2019 à Fos-sur-Mer et créer 130 emplois. "Dans les conditions des aides publiques (près de 6 millions d'euros) versées au groupe chinois, il est obligatoire de créer ces emplois" a expliqué Renaud Muselier qui a précisé que "les Chinois fonctionnent ensemble" ce qui pourrait signifier "d'autres implantations dans la région". En revanche, aucun n'engagement ne semble avoir été pris sur la durée d'implantation du site à Fos-sur-Mer. "C'est en discussion. Tout n'est pas encore bouclé sur le plan de l'accord et des remboursements potentiels des aides au niveau du shéma industriel d'implantation", a admis le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.