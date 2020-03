EXCLU - Vincent Bouget demande un conseil municipal extraordinaire sur la vente du stade des Costières

C'est une exclusivité France Bleu Gard Lozère. Vincent Bouget demande à Jean-Paul Fournier d'organiser un conseil municipal extraordinaire pour "faire toute la transparence sur la vente du stade des Costières". Le chef de file de la liste "Nîmes citoyenne à gauche" réagit ainsi aux propos du maire de Nîmes sur France Bleu Gard Lozère mardi matin. Jean-Paul Fournier avait sèchement attaqué Rani Assaf en disant "Ce monsieur est président du Nîmes Olympique, mais il n'aime pas le Nîmes Olympique. J'ai l'impression qu'il se fout du club et des supporters."

"Monsieur Fournier cherche-t-il à se dédouaner ?" Vincent Bouget

Dont acte, dit Vincent Bouget, mais il souhaite que le maire aille plus loin que cette joute verbale. Les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Vincent Bouget lui non plus ne mâche pas ses mots, mais c'est à l'encontre du maire de Nîmes.

"Les propos de Jean-Paul Fournier sont très inquiétants pour les Nîmois et les supporters" indique le leader de la liste "Nîmes citoyenne à gauche" qui pose ensuite de multiples questions : "Comment peut-on confier un nouveau stade et l'aménagement d'un quartier à un homme d'affaires en qui on n'a pas confiance? Les biens publics ne devraient pas alimenter les intérêts privés. Que cherche M. Fournier en faisant de telles déclarations ? À se dédouaner ? À faire une opération électoraliste auprès des supporters malmenés par le club en ce moment et pour lesquels il n'a jamais eu aucun mot de soutien jusqu'ici ?", poursuit le leader du parti communiste dans le Gard.

Cinq jours francs pour convoquer un conseil municipal extraordinaire

Et de conclure : "Y a-t-il un problème caché dans la vente du stade ? Nîmes Olympique, patrimoine de tous les Nîmois, mérite mieux qu'une opération médiatique sur le ton de "je t'aime moi non plus". S'il y a un problème, M. Fournier doit réunir en urgence, avant les élections, le conseil municipal encore élu, pour faire toute la transparence" conclut Vincent Bouget.

Le feuilleton de la vente des Costières ne fait peut-être que commencer. Légalement, il faut cinq jours francs pour organiser un conseil municipal extraordinaire.