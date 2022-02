EXCLUSIF - En visite dans le Roannais le Premier ministre Jean Castex défend son bilan sur France Bleu

En marge de son déplacement à Roanne et Charlieu ce samedi, le Premier ministre Jean Castex a accordé une interview exclusive à France Bleu Saint-Étienne Loire. Il parle réindustrialisation, apprentissage et campagne pour la présidentielle.

Lors de sa visite de l'entreprise Nexter de Roanne ce samedi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une nouvelle commande de 33 canons au site ligérien. Ce qui représente 600 millions d'euros de contrat et 200 emplois supplémentaires. Le chef du gouvernement a accordé une interview exclusive à France Bleu Saint-Étienne Loire pour préciser ces annonces.

C'est une annonce d'ampleur pour le Roannais ces 600 millions de contrat !

Absolument, qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons déjà fait. Je rappelle que le point de départ quand même, c'est de rehausser notre capacité de défense nationale. En hommes d'abord et aussi en matériel. Nous avons mis le paquet depuis quelques années sur l'industrie d'armement, donc nous investissons beaucoup au bénéfice de nos armées. Et effectivement, le Roannais est complètement concerné.

Je rappelle que déjà, au cours des quatre dernières années, les investissements que nous avons faits, les commandes de matériels que nous avons passées ont conduit à créer 600 emplois à Roanne. Ce n'est pas rien. Et les contrats que j'ai annoncés ce matin, vont permettre d'en rajouter 200 de plus. Ce sont des choses très concrètes.

Vous avez aussi compris que la lutte contre le chômage est par ailleurs un objectif prioritaire du président de la République et du gouvernement. Nous sommes tout à fait au rendez-vous de cette exigence.

Ces 200 emplois supplémentaires vont être créés dans l'immédiat ou vont-ils s'étaler dans le temps ?

Ils vont s'étaler dans le temps. Mais d'ores et déjà, les dirigeants de l'entreprise Nexter que j'ai rencontrés m'ont indiqué qu'ils avaient commencé à ouvrir des postes. Donc ça va s'échelonner, mais ça va monter en puissance très rapidement.

Vous avez beaucoup insisté sur l'emploi, sur l'apprentissage notamment. Vous avez échangé avec une ancienne apprentie de Nexter. C'est une formation sur laquelle vous voulez particulièrement insister. C'est ça, l'avenir ?

Je veux insister parce que ça marche, tout simplement. On aura fait, en 2021, 720.000 apprentis, un record historique. Pourquoi l'apprentissage? Pourquoi pas l'apprentissage? Un seul chiffre : plus de 80% d'entre eux trouvent un travail, y compris en CDI. Donc, c'est une formule qui marche. Qu'il fallait donc qu'on booste. On a mis les moyens et on le voit.

C'est ouvert à tous. C'est une formule qui marche et qui s'applique évidemment à l'industrie d'armement. Mais à tous les employeurs, je dis : essayez l'apprentissage.

Vous avez parlé de réindustrialisation pendant votre discours. C'est un objectif du gouvernement ?

C'est plus qu'un objectif, c'est une absolue nécessité. Je crois que d'abord, on a eu tort, collectivement, de désindustrialiser notre pays. Depuis le début des années 80, on a quand même perdu 50.000 emplois industriels par an. Voyez cette crise sanitaire économique que nous avons vécue, qui n'est pas finie, évidemment, mais qui a été très forte. Elle a montré que la souveraineté nationale et européenne était absolument indispensable.

Là, nous parlons des industries d'armement. Mais que dire, puisque je parle de santé, de l'industrie pharmaceutique, de la production de médicaments, de produits de santé qu'on a laissé filés dans d'autres pays, en particulier dans le Sud-Est asiatique?

Grâce au plan de relance, grâce au plan France 2030 que le Président de la République a annoncé il y a quelques semaines, nous relocalisons, nous réindustrialisons. Certes, on n'en est qu'à 30.000 emplois industriels créés. C'est un changement radical par rapport aux phases de destructions antérieures, mais il faut vraiment, vraiment mettre le paquet. C'est une question d'aménagement du territoire.

Je suis à Roanne, ces emplois y sont partout dans ce tissu industriel. C'est une question d'emplois, mais c'est aussi, je le répète, une question d'indépendance et de souveraineté nationale.

Vous êtes aussi venu à Roanne pour défendre un peu le bilan de votre gouvernement. Vous avez insisté sur la loi de programmation militaire qui est entrée en vigueur en 2019. Vous avez longuement rappelé votre action pour créer de l'emploi pour réindustrialiser le pays. C'est un début de campagne ?

Vous observerez, que je suis Premier ministre depuis début juillet 2020. J'ai largement dépassé les 300 déplacements en province. Alors on peut appeler ça campagne, moi, j'appelle ça terrain. C'est à dire que je vais au contact de mes concitoyens pour les écouter, pour les rencontrer.

J'ai été extrêmement intéressé par les échanges que j'ai eus avec les salariés de l'entreprise où je me suis rendu. Puis après nous sommes allés sur un marché [ndlr :à Charlieu]. Mais effectivement, c'est aussi pour moi l'occasion d'expliquer ce que nous faisons, d'expliquer ce que nous sommes et de rendre des comptes.

Alors oui, vous avez raison. Je n'ignore pas qu'il va y avoir une grande échéance, mais après tout, il est également juste que les Françaises et les Français soient informés le plus correctement possible. Après, ils se font leur opinion du bilan de ce que nous faisons. Il y a assez de gens qui le critiquent pour que je puisse quand même avoir non seulement le droit, mais aussi le devoir, de l'expliquer sans cesse et sans cesse à nos concitoyens.

De préparer un petit peu le terrain pour le président de la République en allant serrer des mains à Charlieu ?

Je vous le répète, je vais sur le terrain depuis que je suis Premier ministre et en fait, dans le prolongement de ce que je suis et du maire que j'étais. Je sais bien que l'on est en campagne électorale ou que la campagne électorale pour certains, a commencé. Le président de la République n'a pas encore dit s'il serait candidat. Je crois que pour l'instant, le gouvernement continue et continuera jusqu'au bout à gouverner, à exercer ses responsabilités. Mais pour moi, l'exercice de responsabilités ne peut pas se séparer de la pédagogie et de la rencontre avec mes concitoyens.