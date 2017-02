EXCLUSIF | Le député UDI Thierry Benoît, en charge du programme agriculture de François Fillon, l'appelle à renoncer

Les défections dans le camp de François Fillon se poursuivent. Au tour du député UDI d'Ille-et-Vilaine, Thierry Benoît, de demander à François Fillon de se retirer de la présidentielle pour laisser la place à Alain Juppé.

"J'appelle François Fillon à renoncer". Difficile d'être plus clair. La déclaration est signée Thierry Benoît, député UDI de la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine, qui a pourtant été engagé la semaine dernière pour participer à la rédaction des propositions agricoles du candidat LR à la présidentielle.

Lorsqu'on parle d'une échéance présidentielle, cela concerne la France et sa place dans l'Europe et le monde. Les échéances sont trop importantes pour se permettre d'avoir une campagne présidentielle parasitée par une affaire qui prend chaque jour un peu plus de consistance".