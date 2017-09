Exclusif - Succession de Jean-Claude Gaudin : le maire de Marseille déclare vouloir rester "maître de son agenda"

Invité ce vendredi sur France Bleu Provence, Jean-Claude Gaudin dément les rumeurs selon lesquelles il aurait déjà choisi Bruno Gilles pour lui succéder à la mairie avant les élections municipales de 2020. Il révèle aussi que le président Macron est attendu à Marseille le 21 septembre prochain.

France Bleu Provence : Ces derniers jours, des informations, ou des rumeurs, ont circulé sur votre succession. Resterez-vous maire de Marseille jusqu'au bout ?

Jean-Claude Gaudin : Je vous rappelle que mon mandat va jusqu'en 2020, voire 2021 en cas d'élections regroupées. Nous avons encore un peu temps ! Je n'ai pas renoncé à la proposition du président du Sénat Gérard Larcher qui voulait m'envoyer au Conseil Constitutionnel il y a un an. Mais je suis maître mon agenda.

FBP : Votre position peut-elle encore changer ?

J-C.G : Vous savez qu'en politique, quand on dit "jamais", ça veut dire "pas pour l'instant". Encore une fois, laissez-moi être maître de mon calendrier. Je suis à Marseille, j'y suis bien, et pour l'instant j'y reste. C'est moi qui déciderai si je quitterai mes fonctions de maire avant 2020.

FBP : Comment sera désigné celui qui représentera vos couleurs politiques pour vous succéder ?

J-C.G : Au sein du parti Les Républicains, il y aura des mesures à prendre pour désigner éventuellement un candidat, le moment venu.

FBP : Comme on a pu le dire cette semaine, Bruno Gilles, le sénateur-maire des 4è et 5è arrondissement de Marseille, pourrait-il avoir votre préférence ?

J-C.G : Je peux seulement vous dire que Bruno Gilles, le responsable du parti Les Républicains dans les Bouches-du-Rhône, est à la fois un parlementaire expérimenté et un homme de terrain dans la proximité.

FBP : C'est ce mercredi que Paris sera désigné officiellement ville organisatrice des Jeux Olympiques 2024. Marseille accueillera les épreuves de voile et des matches de football à l'Orange Vélodrome. C'est une formidable nouvelle pour votre ville !

J-C.G : Oui ! Il faudra installer des tribunes sur la Corniche et un certain nombre d'autres travaux. Mon petit doigt me dit que Monsieur le président la République pourrait venir très bientôt à Marseille pour en parler. Le jeudi 21 septembre est une date possible même si l'agenda du Chef de l'Etat peut évoluer en fonction des événements nationaux et internationaux.