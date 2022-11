Exclusion d'un député RN : Yannick Favennec (Horizons) salue une décision juste et exemplaire

"Qu'il retourne en Afrique" : après la vague d'indignation suscitée par des propos jugés racistes du député RN Grégoire de Fournas, l'Assemblée nationale a voté ce vendredi son exclusion pour 15 jours, la plus lourde sanction disciplinaire possible.

ⓘ Publicité

Les députés ont validé cette "censure avec exclusion". Grégoire de Fournas a l'interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant quinze jours de séance et se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a aussitôt demandé à l'élu RN de quitter l'enceinte du Palais Bourbon.

Cette décision est saluée par le député de la Mayenne Yannick Favennec : "c'est proportionné parce qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi et surtout quand il s'agit de propos à caractère raciste. J'ai honte parfois de l'image que nous renvoyons du fonctionnement du Parlement. Et j'espère bien que cette sanction nous servira de leçon afin d'avoir, à l'avenir, des débats plus sereins et dignes".