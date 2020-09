Exercice Baccarat 2020 en Isère: montée en puissance de l'Armée de Terre

Pendant 10 jours, 1500 soldats et 34 hélicoptères de combat ont sillonné le sud-Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes. L'exercice Baccarat se termine ce vendredi 24 septembre. Gérard Fourgeaud les a suivis entre La Mure et Mens.

Au Poste de Commandement secondaire de la Mure, le colonel de Chilly , chef de corps du 4ème régiment de chasseurs de Gap coordonne la défense de Grenoble. Une puissance de niveau équivalent à la France aurait passé la frontière imaginaire sur la Durance.

Le Colonel de Chilly Copier

Le PC du 4eme régiment de Chasseurs au stade de la Mure. C'est l'un des trois PC secondaires avec le Versoud et Chambarans. Le PC central étant à Varces. © Radio France - Gérard Fourgeaud

L'attaque d'une puissance équivalente à notre pays

Cet exercice correspond à une demande de l'état-major de l'armée de terre pour se préparer à affronter une puissance du même niveau que la France, voire supérieure. L'exercice, ce mercredi, consistait à barrer la route à un ennemi qui voudrait s'emparer de Grenoble

Le reportage de Gérard Fourgeaud Copier

Opération discrétion pour les militaires mobilisés sur l'exercice Baccarat en Isère depuis huit jours. © Radio France - Gérard Fourgeaud

Une partie de l'exercice a eu lieu au Château de Montmeilleur à Mens. Il était supervisé par le Colonel Merck, directeur de l'exercice

Le colonel Merck Copier

L'exercice Baccarat se termine ce jeudi 24 septembre. Ensuite pendant des semaines, l'état-major va décortiquer les bons et les mauvais points pour rendre l'armée encore plus efficace