Exonération de la taxe d'habitation : la proposition d'Emmanuel Macron divise les maires girondins

Emmanuel Macron veut exonérer la taxe d'habitation pour 80% des foyers français. Une mesure pour encourager la consommation des ménages et réduire les inégalités fiscales. Chez nous en Gironde, cette mesure divise autant le contribuable que les maires.

C'est l'une des mesures phares de son projet pour la présidentielle : le candidat d'En marche veut encourager la consommation des ménages et réduire les inégalités fiscales. Et pour cela, il veut faire en sorte que 80% des ménages ne paient plus cette taxe en 2020. À titre d'exemple, un couple avec deux enfants qui gagne moins de 5 000 euros par mois serait exonéré : l'équivalent donc de 4 ménages sur 5.

1.038 euros pour 62 m2 à Bordeaux

Les habitants eux ne se plaindraient pas d'une exonération de la taxe. Sophie paye 1.038 euros de taxe d'habitation, pour son appartement bordelais de 62 m2 : "Supprimer je n'y crois pas... Mais qu'on la diminue un peu, ça serait pas mal. On est dans la classe moyenne, je pense qu'il y a moyen de faire un effort !" dit-elle.

La taxe d'habitation a bondi de quasiment 25% en dix ans à cause de la baisse des dotations de l'état. Alors oui, "il faut alléger la pression fiscale des ménages" répond Michel Labardin, le maire de Gradignan : "C'est l'ensemble des taxes qu'il faut prendre en compte. Cette mesure est abordée de façon tout à fait sectorielle et partielle. Cela n'est pas la bonne réponse à la question, et cela va fragiliser les communes".

"La taxe d'habitation est un impôt injuste !"

Alain Turby, le maire de Carbon Blanc parraine Emmanuel Macron. Il était très réfractaire au départ, mais a été convaincu par le candidat d'En Marche : "Il y a une réalité qu'on ne peut pas contester : la taxe d'habitation est un impôt injuste qui touche principalement les classes moyennes. Les bases fiscales datent des années 70, donc il faut revenir sur le fonctionnement de cet impôt. Les communes seront compensées à l'euro près. C'est parfaitement finançable" conclue-t-il.

Emmanuel Macron assure que le manque à gagner pour les collectivités locales serait intégralement compensé par l’Etat. Un manque estimé à une dizaine de milliards d’euros.