Explosion de joie à la permanence FN de Carpentras

En Vaucluse, les militants FN se sont réunis à Carpentras pour fêter l'arrivée au second tour de Marine Le Pen.

C'est à Carpentras que se réunissent depuis la fin d'après-midi les militants Front National de Vaucluse. Ils sont seulement une petite trentaine à suivre à la télévision les estimations.

Petite déception, pour les militants réunis à Carpentras : "On s'attendait à mieux", expliquent-ils au micro de France Bleu Vaucluse.

Militants FN devant l'intervention télévisée de leur députée Marion Maréchal Le Pen © Radio France - Boris Loumagne

La députée FN de la troisième circonscription, Marion Maréchal Le Pen est repartie vers Paris après avoir voté ce dimanche matin. Elle s'exprime sur les plateaux de télévision.

"Et Marion, elle vient ?" s'inquiète un élu. "Non, elle fait une télé à Paris ! Et on n'a pas d'hologramme" #carpentras #Presidentielle2017 pic.twitter.com/M7O64WHTH3