Explosions à Beyrouth : Emmanuel Macron appelle à "agir vite et avec efficacité" pour l'aide au Liban

Emmanuel Macron a ouvert ce dimanche après-midi la visioconférence internationale de soutien au Liban, cinq jours après la double explosion qui a ravagé le centre de Beyrouth, causant la mort d'au moins 158 personnes, et faisant plus de 6.000 blessés. Le chef de l'Etat a appelé à "agir vite et avec efficacité" pour que l'aide "aille très directement" à la population libanaise.

à lire aussi Liban : ce que l'on sait des deux explosions qui ont ravagé la ville de Beyrouth

Organisée en quelques jours par l'ONU et la France, cette visioconférence réunit une quinzaine de dirigeants, dont l'Américain Donald Trump. Les institutions européennes participent aussi à cette conférence pour mobiliser une aide humanitaire d'urgence.

"Tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter"

Le chef de l'Etat a également demandé aux autorités libanaises d'"agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment-même légitimement dans les rues de Beyrouth. Nous devons tous ensemble tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter".

"Or, aujourd'hui, ceux qui ont un intérêt à cette division et au chaos, ce sont les puissances qui voudraient en quelque sorte mettre à mal le peuple libanais", a ajouté Emmanuel Macron, sans citer de noms.

En ce moment même, (...) c'est bien l'avenir du Liban qui se joue. - Emmanuel Macron

"Il est important que cette aide puisse aller le plus vite possible aux acteurs publics, privés, aux acteurs non gouvernementaux, à la société civile, compte tenu de ses besoins d'ores et déjà évalués", a souligné le président français, appelant à "une enquête impartiale, crédible, indépendante sur les causes de la catastrophe du 4 août".

Emmanuel Macron a dit s'attendre à ce que la Turquie, qui "n'a pas pu se joindre à la visioconférence", et la Russie apportent leur soutien, de même qu'Israël, qui "a manifesté son souhait d'apporter une aide".

à lire aussi Beyrouth : les explosions ont engendré un cratère de 43 mètres de profondeur

Ce samedi, des milliers de Libanais sont descendus dans les rues de Beyrouth pour dénoncer les autorités de leur pays, qu'ils considèrent comme responsables de la catastrophe.