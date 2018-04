Nantes, France

"Il y avait dans cette ferme, des gens qui portent un projet agricole" souligne le député LREM qui rappelle que "le projet était là, il était connu, on savait que les gens étaient dans un bon état d'esprit". Matthieu Orphelin reconnait qu'une partie de l'opération était "nécessaire", pour nettoyer les abords de la route et pour que les gens puissent circuler à nouveau, mais le député de la majorité exprime des doutes "Je vais être clair, l'expulsion et la destruction de la ferme des 100 Noms m'interroge beaucoup".

La colère et l incompréhension des plus modérés

La Ferme des 100 Noms, située près de la départementale D 281, était l'un des lieux emblématiques de la Zad. Lundi, ses occupants ont été expulsés et leurs installations, notamment un grand hangar, ont été détruites par des engins de chantier. Cette destruction suscite une colère très vive et une incompréhension de la part de nombreux anti-aéroport, notamment les plus modérés comme l'Acipa et le collectif Copains 44, dans la mesure où des projets agricoles existaient sur ce site. Lundi matin, la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, avait affirmé que les lieux porteurs de projets agricoles ne seraient pas concernés par les destructions.