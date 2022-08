Eymoutiers : la rentrée 2022 des maires de Haute-Vienne sur fond de crise énergétique et climatique

C'est à Eymoutiers que les maires de Haute-Vienne ont choisi de faire leur rentrée, ce samedi 27 août 2022. Les élus locaux ont pu évoquer leurs attentes vis-à-vis du gouvernement mais aussi partager leurs inquiétudes quant aux problématiques énergétiques et climatiques. Ils ont pu compter sur la présence du président de l'Association des Maires de France, David Lisnard.

Pour les maires de Haute-Vienne, comme pour Philippe Barry, maire de Saint-Priest-sous-Aixe, cette réunion de rentrée, "c'est d'abord l'occasion de se retrouver, d'échanger au-delà des divergences politiques, mais aussi de se rendre compte que les problématiques sont communes". Il a été évoqué le prix de l'énergie qui explose, la lutte contre le changement climatique ou encore l'augmentation du nombre d'incivilités et d'agressions envers les élus locaux.

Mon marché d'énergie se termine au 31 août. Et pour les prochains, il faut compter 600 % d'augmentation concernant le coût de l'énergie — Gilles Bégout, maire d'Isle

La rentrée n'est pas au beau fixe pour Gilles Bégout, maire d'Isle, il se pose beaucoup de questions sur l'avenir du mandat de maire, "c'est le plus beau des mandats, mais il devient très compliqué. Je ne sais pas si on trouvera encore des maires pour les prochaines élections". Lors de cette réunion de rentrée, il a partagé une problématique urgente : celle de l'explosion des prix de l'énergie. Une augmentation qui va toucher toutes les communes et collectivités, "aujourd'hui, je paye 300.000 euros d'énergie, mais on est à 1.800.000 euros l'année prochaine, sauf que l'on n'a pas cet argent et pour le trouver, il faudra réduire nos services publics : éteindre le chauffage ou encore diminuer l'électricité".

Les maires demandent plus de liberté

Après deux heures d'échange, le président de l'Association des Maires de France, David Lisnard, fait le constat : les maires étouffent. De plus en plus d'efforts sont demandés par l'Etat mais aussi venant des habitants de leur commune. Tous les témoignages vont dans le même sens, explique David Lisnard, "ils témoignent d'une bureaucratie croissante qui nous empêche de bosser et qui nous coûte de plus en plus cher. On ne veut plus être les vaches à lait de l'Etat". Sur cette nouvelle année de mandature, les maires vont s'acharner à demander plus de liberté, "redonnez-nous une capacité d'action et de délibération locale, laissez-vous une liberté financière et nous réglerons les problématiques de la vie quotidienne, au plus près du terrain".