F.Bayrou pas candidat : réactions du mouvement En Marche! et du Modem en Berry

François Bayrou n'est pas candidat à la Présidentielle, il fait alliance avec Emmanuel Macron. Une décision saluée dans les deux camps en Berry.

François Bayrou a pris la parole ce mercredi après-midi depuis le siège du Modem à Paris. Il annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, et fait une "offre d'alliance" à Emmanuel Macron, qui a accepté. Les représentants en Berry des deux courants réagissent à cette annonce.

Le Modem en région Centre y voit un choix courageux

"Le choix de François Bayrou est un choix d'homme d'Etat qui fait face à une situation de gravité extrême politiquement et électoralement (...) le choix de renoncer à une nouvelle candidature fait preuve d'abnégation et de prise en compte de l'intérêt de la France", estime Franck Piffault, Président du Modem en région Centre-Val-de-Loire. "C'est aussi une opportunité de créer les conditions d'un changement sur la thématique du dépassement de la droite et la gauche, qui est un combat que nous portons au Modem depuis des années et des années".

Emmanuel Macron a-t-il tué le Modem selon lui ? "Non absolument pas, le Modem est dans une stratégie d'alliance, on verra ce qui va se passer dans le cadre des élections, mais l'alliance va certainement se traduire par un partenariat dans la préparation des législatives (...) dans le Cher, les représentants locaux d'En Marche nous ont déjà contacté pour solliciter des candidatures éventuelles de gens adhérents du Modem".

En Marche! rejette l'idée d'un marchandage pour les Législatives

Pour Pascal Maître, représentant dans l'Indre du mouvement En Marche!, "ça n'a jamais été dans l'esprit d'Emmanuel Macron qu'il y ait des marchandages (...) quand on rejoint le mouvement, il faut qu'on adhère aux valeurs du mouvement, et non pas le contraire (...), aux législatives, il y aura quand même des candidats qui ont une sensibilité UDI ou socialiste et qui vont se présenter avec une étiquette En Marche, mais je ne sais pas précisément quelles seront les discussions entre les deux camps".

ça ne change absolument rien en terme d'investiture (Loïc Kervran, En Marche! dans le Cher)

"Il n'est absolument pas question de marchandage, c'est une alliance qui est basée sur des valeurs, bien évidemment les gens du Modem auront leur place dans la majorité, mais il y a toujours eu cette volonté d'équilibre entre les gens qui venaient du PS, du Modem, de l'UMP, de l'UDI, beaucoup d'ailleurs sont déjà dans le mouvement, donc pour moi, ça ne change absolument rien en terme d'investiture" estime Loïc Kervran, représentant du mouvement En Marche! dans le Cher.