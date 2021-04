L'Etat agit pour protéger les Français explique le député de l'Eure Fabien Gouttefarde

Un projet de loi contre le terrorisme a été adopté en partie ce mercredi en Conseil des ministres. Il vise à donner plus de moyens aux services de renseignements. Le député La République en marche de l'Eure Fabien Gouttefarde l'a défendu ce jeudi sur France Bleu Normandie.

"Nous sommes dans une démocratie précautionneuse et c'est bien ainsi que ça doit se passer parce-que, effectivement, ce dispositif est susceptible de toucher à nos libertés publiques à tous" explique Fabien Gouttefarde. "Nous allons d'une part rendre pérennes ces mécanismes que nous avons expérimenté pendant cinq ans pour certains, et nous avons vu qu'il avaient un effet sur notre protection, sur notre sécurité. Et nous allons également renforcer certains de ces mécanismes".

Le député de l'Eure rappelle l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre dans les Yvelines: "Le meurtrier de ce professeur était un Tchétchène originaire d'Evreux. Et dans les derniers jours avant la tuerie on a pu constater qu'il s'était connecté, mais en fait sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et jamais sur son téléphone. Il n'avait pas passé ni de coups de fil ni de SMS avec la Syrie, par exemple." D'où l'objectif de renforcer les contrôles sur internet via le recours aux algorithmes.

L'Etat agit pour protéger les Français. Fabien Gouttefarde

En 6 ans, 9 lois ont été votées en matière d'antiterrorisme: "L'Etat agit pour protéger les Français. C'est une priorité, bien évidemment, du président de la République du gouvernement. On peut aussi rappeler qu'il y a eu 575 personnes fichées pour radicalisation qui ont été expulsées de notre territoire. Il y a une vingtaine d'écoles clandestines qui ont été fermées et huit lieux de culte depuis la loi SILT. Et donc, la République, bien évidemment, entend continuer à se donner les moyens de se défendre" justifie Fabien Gouttefarde.