Fabien Rajon, officiellement candidat à sa succession à la mairie de La Tour-du-Pin

La Tour-du-Pin, France

C'était un secret de polichinelle et le maire sortant aura pris son temps pour l'officialiser : Fabien Rajon sera bien candidat aux prochaines municipales à La Tour-du-Pin, ville qu'il a conquis en 2014. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres candidats connus.

Fabien Rajon, 39 ans, avocat à Lyon, explique avoir fait part de son "intérêt pour un nouveau mandat dès le mois de septembre et avoir travaillé à préparer sa candidature étapes par étapes". Mais "dans la mesure où j'ai une vie professionnelle en parallèle de mon mandat de maire, j'ai pris le temps de m'interroger, notamment compte tenu de l'agenda judiciaire de plusieurs dossiers en cours" Fabien Rajon défend notamment les parents de la petite Maëlys de Araujo, dont on a appris récemment que le procès de son meurtrier présumé n'aurait pas lieu en

ar je pense qu'une candidature ne s'improvise pas Le travail des ateliers du projets étant désormais accompli, il est maintenant temps de passer à une nouvelle phase et donc d'officialiser ma candidature.