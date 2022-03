Présidentielle : Fabien Roussel prend des forces à Toulouse

Fabien Roussel ne voulait pas manquer l'étape dans la ville rose. Et Toulouse lui a fait du bien ce dimanche 27 mars. Face à 2.000 militants réunis dans la Halle aux Grains, il s'est nourri de leur énergie, quinze jours avant le premier tour de l'élection présidentielle.

Le candidat du Parti Communiste Français (PCF) a pu compter sur des soutiens importants. Comme Pierre Lacaze. Malgré des sondages qui ne donnent pas plus de 4% des intentions de vote à Fabien Roussel, "le match est gagnable", pour le secrétaire fédéral et membre du conseil national du PCF. Sur des terres historiquement à gauche, il a appelé à "un vote pour la république sociale de Jaurès".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fabien Roussel a aussi pu compter, avant de monter sur scène, sur le soutien de Magyd Cherfi, la figure de Zebda, ainsi que sur celui de Ghislaine Gistau. La représentante syndicale CGT des salariés de la SAM a utilisé la tribune pour annoncer que la mobilisation continue dans la fonderie aveyronnaise. Ces deux soutiens s'exprimaient par vidéos enregistrées.

Un discours aux couleurs locales

Dès son entrée sur la tribune, face aux nombreux drapeaux rouges, Fabien Roussel s'est adressé aux "infirmiers et infirmières de Purpan et de Rangueil", aux "cheminots de Matabiau", aux "énergéticiens des centrales des Pyrénées et de la centrale de Golfech", avant de garantir l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, un an après son élection.

Il a aussi rendu un hommage aux victimes de Mohammed Merah, dans la même salle où Emmanuel Macron a commémoré les attentats de Montauban et de Toulouse, une semaine plus tôt. Fabien Roussel a notamment fait applaudir Latifa Ibn-Ziaten : "une mère courage qui défend la République".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans cette salle où le public pouvait directement l'interpeller, le candidat communiste a promis "zéro dividende pour les actionnaires de Total, pour rendre cet argent aux Français, aux automobilistes”. Il a aussi enjoint ses supporteurs à se rappeler que leur "bulletin de vote vaut autant que celui de votre banquier ou que celui d'un milliardaire".

Fabien Roussel a clôturé son discours par une Marseillaise et évidemment l'Internationale, dans une foule dense. Il a rassemblé plus de Toulousains que qu'Anne Hidalgo la veille, au petit palais des sports de Toulouse.