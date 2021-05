Fabien Roussel officiellement investi candidat du Parti communiste à la présidentielle de 2022

Fabien Roussel sera bien le candidat communiste pour l'élection présidentielle de 2022. Le député du Nord et secrétaire national du PCF a été officiellement investi candidat par plus de 82% des adhérents communistes, a annoncé ce dimanche 9 mai le parti. Plus de 30.000 des quelques 43.000 adhérents à jour de cotisation ont voté.

Le 11 avril dernier, près des trois quarts des délégués communistes avaient désigné le Nordiste pour porter les couleurs du PCF à la présidentielle. "Si nous allons à la présidentielle, nous y allons pour gagner. Pour faire gagner une majorité de progrès dans ce pays", avait-il alors déclaré.