Fabienne Colboc et Sabine Thillaye, deux candidates en Marche en Touraine

France Bleu Touraine dresse le portrait des deux seules candidates investies par La République en Marche en Indre-et-Loire : Fabienne Colboc, dans la 4ème circonscription, et Sabine Thillaye dans la 5ème.

Fabienne Colboc et Sabine Thillaye se présentent dans les 4ème et 5ème circonscriptions au nom de La République en Marche. Comme le veut Emmanuel Macron, elles viennent de la société civile et n'ont jamais exercé de mandat électif. Mais qui sont exactement ces deux inconnues propulsées sur le devant de la scène politique? France Bleu Touraine se propose de vous les faire découvrir.

Sabine Thillaye, européenne militante, candidate macroniste dans la 5ème circonscription

Sabine Thillaye est candidate dans la 5ème circonscription, celle de Langeais, St Cyr et Bourgueil. Un territoire dont le sortant est Le Républicain Philippe Briand qui ne se représente pas. S'il est une candidate de La République en Marche symbolisant l'Europe, c'est bien elle. Cette mère de famille allemande aobtenu la double nationalité il y a deux ans et être aujourd'hui française et allemande est pour elle un fierté: "je suis une européenne convaincue et depuis longtemps je regrette que la France ne soit plus vraiment présente dans le débat européen. J'espère que le couple franco-allemand va de nouveau être un moteur pour l'Europe". Sabine Thillaye est active dans de nombreuses associations à vocation européenne. Elle dirige une agence de conseil en communication, signalisation et web-design à St Cyr-sur-Loire. C'est une chef d'entreprise

"Nous avons, mon mari et moi, créé sept emplois sans aucune aide. Nous prenons beaucoup de risques sans être considérés. Les entrepreneurs devraient être mieux représentés à l'Assemblée Nationale" Sabine Thillaye

Elle a été adhérente à l'UDI et même candidate aux européennes mais jamais élue. Pour elle, la politique doit être un point d'équilibre entre la gauche, la droite et le centre. Sabine Thillaye s'est engagée pour En Marche en septembre 2016.

Dans la 4ème circonscription aussi, En Marche a choisi d'investir une femme : Fabienne Colboc

Fabienne Colboc est candidate dans la 4ème circonscription, celle de Chinon, Richelieu et Ballan-Miré. Elle aura face à elle deux poids lourds du département, le député sortant socialiste frondeur Laurent Baumel, et le maire de Richelieu Hervé Novelli, candidat Les Républicains. Sur les marchés où elle fait campagne, elle ne cesse d'expliquer qui elle est aux curieux qui viennent la voir et qui la questionnent: " je viens plus de la gauche, j'en ai la sensibilité mais je n'ai jamais eu de carte au PS ou ailleurs, j'ai plutôt la fibre sociale". Fabienne Colboc était 19ème sur la liste Jean Germain aux dernières municipales à Tours, battue et donc non élue. Très engagée dans le milieu associatif et culturel, son truc c'est l'insertion professionnelle. Elle a été responsable de la mission locale de Joué-les-Tours

Fabienne Colboc en campagne à la fête de la moto, à Saché, ce week-end. - @FabienneColboc2017

"J'avais en charge de manager les conseillers en insertion, mais aussi de développer tout le territoire qui pouvait favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes" Fabienne Colboc

Titulaire d'une licence de sociologie, est-ce que Fabienne Colboc se sent appartenir à cette élite dont ne veulent plus les électeurs? "Je ne me sens pas du tout appartenir à une élite mais je me sens une citoyenne à part entière, mère de famille recomposée de 5 enfants, rien ne me prédestinait à être là mais par contre tout mon parcours m'y a préparé". Fabienne Colboc est engagée pour En Marche depuis août 2016.

Les candidats de la 4ème Circonscription :- LR : Hervé Novelli - DVD : Geoffroy de Vries - PS : Laurent Baumel - EELV : Michel Gendron - FN : Véronique Péan - En Marche : Fabienne Colboc - PC : Sophie Hervé - 577 : Pierre Polier - France Insoumise : Nadia Vezin - UPR : Kemaïs Marzouk - Véronique Valin - LO : Jean-Jacques Prodhomme

Les candidats de la 5ème Circonscription : - LR : Fabrice Boigard - PC : Françoise Roux - En Marche : Sabine Thillaye - PS / PRG : Mélanie Fortier - EELV : Erwan Deliz - FN : Daniel Fraczak - Debout la France : Jean De Fouquières - 577: Augustin Chazal - France Insoumise : Constance Ascar - Le Trèfle : Robert Bryche - Patrice Vallée - UPR : Aurélien Durand