Élections régionales : Fabienne Grébert, candidate écologiste à la conquête d'Auvergne-Rhône-Alpes

Son nom n'est sans doute pas le plus connu parmi les candidates et candidats en Auvergne-Rhône-Alpes mais dans la foulée de municipales qui ont porté les écologistes, notamment dans les grandes villes, Fabienne Grébert entend bien capitaliser aux régionales.

L'invitée de France Bleu Isère matin est ce jeudi la candidate écologiste pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, qui se tiendront les 20 et 27 juin tout comme les élections départementales .Fabienne Grébert répond aux questions de Louise Buyens.

À tout juste un mois du scrutin les premiers sondages montrent que la question de la sécurité est l'une des priorités des électeurs. Alors que la région n'a pas forcément beaucoup de compétences dans ce domaine le président sortant de la région Laurent Wauquiez, s'est rendu mercredi à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale à Paris. Que pensez-vous de cette présence, ainsi que celle d'autres politiques, à une manifestation comme celle-ci ?

Fabienne Grébert - Écoutez, cette manifestation elle est liée à des meurtres récents dans la police : d'Éric Masson et Stéphanie Montfermé. Il faut d'abord répondre à ces assassinats tragiques et moi j'ai envie d'exprimer d'abord tout mon soutien aux familles et aux proches de ces fonctionnaires et aux collègues. Bien évidemment ces assassinats donnent de l'émotion, mais les rôles d'un politique est d'abord de se concentrer sur les besoins de son territoire. Et puis, c'est une faute politique, probablement, d'être sur des revendications professionnelles. C'était ça l'objectif de cette manifestation ! Ce n'était pas une marche citoyenne d'hommage et je crois que nous devons garder notre dignité et ne pas surfer sur un mouvement d'émotion. C'est le rôle d'un homme politique.

Les régions n'ont pas forcément de pouvoir sur ces thématiques ? C'est ce que vous dites ?

Ce que je dis surtout c'est que la baisse des effectifs dans la police, on la doit surtout à Nicolas Sarkozy et au gouvernement dont a fait partie Laurent Wauquiez. Depuis cette baisse énorme des effectifs et des moyens pour les policiers, effectivement, rien n'a été fait et donc c'est à l'Etat de reprendre la main sur la baisse des effectifs. Si Laurent Wauquiez veut faire des choses sur le plan local, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Moi, j'habite Annecy, il nous manque 80 policiers municipaux parce qu'il n'arrivent pas à se loger. Or, il faut que nous construisons des logements sociaux pour ces personnels de police. Il faut aussi que nous renforcions la présence humaine dans les quartiers. Il faut des emplois pour tout le monde. Il faut de l'éducation. Autant de choses sur lesquelles Laurent Wauquiez n'a rien fait. Ou si peu.

Vous serez demain en Isère pour une visite au pied du Vercors, à Izeron, c'est tout près de Saint-Marcellin. Alors que vous allez sur le terrain, est ce que vous arrivez à voir du monde avec la crise sanitaire ? La réouverture des terrasses et des magasins peut relancer les échanges avec les électeurs, selon vous?

Ecoutez, là je vous parle depuis l'Auvergne, je suis à Riom. J'étais hier dans le Cantal. Oui je rencontre des gens. Oui, j'étais sur les terrasses hier soir. Nous avons effectivement besoin de rencontrer les gens qui souffrent des plans sociaux. Je les ai rencontré hier à Grenoble, comme je l'avais fait avec Ferropem au 1er mai. Je suis sur le terrain. Je prépare l'avenir et effectivement, nous avons la possibilité de rencontrer les gens. Ça va être facilité à travers le desserrement du confinement. Demain, je serai avec des maraîchers, des producteurs de noix. J'irai visiter une centrale villageoise. Nous devons relocaliser notre économie. Nous le savons. Nous devons créer des emplois de proximité, aider l'industrie, aider nos agriculteurs, produire une alimentation de qualité. Toutes les rencontres que je fais me montrent que c'est possible, que nous avons tout le potentiel aujourd'hui pour faire face à cette crise et préparer l'avenir. Donc, mes déplacements m'emploient à voir toutes les opportunités que nous pourrons mettre en place dès le mois de juillet.

On sait quand même que les régionales n'attirent pas forcément les foules dans les bureaux de vote. Est ce que la superposition du scrutin avec les départementales ne rend pas les choses encore plus compliquées ? Confuses ?

Oui, bien évidemment, c'est très compliqué. D'abord nous devons, nous politiques, faire de la pédagogie, expliquer les compétences des départements, les compétences de la région et faire comprendre en quoi ces institutions ont un rôle majeur sur la vie quotidienne des habitants. Et deux : il y a beaucoup d'électeurs qui aujourd'hui en ont marre de Laurent Wauquiez. Je les invite effectivement à regarder de près notre projet, à regarder nos pages sur les réseaux sociaux, à nous rejoindre et à se dire qu'une alternative est possible en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle repose sur les forces écologistes parce que nous sommes les seuls à porter un projet d'avenir. Un projet qui est bon pour le renouveau démocratique, qui est bon pour l'emploi local et pour la transition écologique, qui est un effet de levier extrêmement important pour créer des emplois au sortir de cette période de crise.