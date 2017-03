Fabienne Keller appelle François Fillon à se retirer. Dans un communiqué, la sénatrice les Républicains du Bas-Rhin estime qu'il doit "prendre en compte l'intérêt de la France afin d'éviter au pays la victoire de Marine Le Pen".

Fabienne Keller demande à François Fillon de retirer sa candidature. Dans un communiqué, la sénatrice les Républicains du Bas-Rhin a qui a soutenu Alain Juppé pendant la primaire l'appelle "à prendre une décision plus grande que son destin personnel". Elle ajoute qu"il n'est pas possible de continuer à faire campagne contre la justice" en rappelant qu'elle respecte "'la légitimité de François Fillon, la présomption d’innocence et son droit de se défendre".

Elle poursuit :"Ma seule boussole, c’est l’intérêt de la France et la réussite de l’alternance afin d’éviter au pays le danger du populisme et la victoire de Marine Le Pen". Et "un sursaut collectif est impératif" conclut-elle.

