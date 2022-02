Face à Jean Castex, ces habitants de Sens n'ont pas été totalement convaincus

Le premier ministre Jean Castex était venu à Sens dans l'Yonne répondre aux question d'habitants de ce territoire rural, touché de plein fouet par la hausse des prix des carburants et l'augmentation globale du coût de la vie.

Amandine, 33 ans, chargée de recrutement dans une agence d'intérim a interrogé le chef du gouvernement sur les mesures supplémentaires qu'il pourrait prendre face à l'envolée du prix des carburants qu'elle constate chaque matin en passant devant une station service. "Il m'a paru bien sympathique, mais je repars un peu bredouille", raconte la jeune femme qui fait quarante kilomètres tous les jours en voiture pour aller travailler et la prime inflation reçue en janvier est insuffisante à ses yeux, "pour nous, c'est une hausse mensuelle de notre budget, ce n'est pas une fois par an. Ce n'est pas une obligation pour nos employeurs de nous donner une indemnité de transport. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'aller travailler pour mettre de l'essence, que mettre de l'essence pour aller travailler."

Nicole est une habitante du quartier des Champs Plaisants à Sens © Radio France - Renaud Candelier

Beaucoup d'attentes aussi de la part de Nicole, 79 ans. Cette habitante des Champs Plaisants à Sens aimerait toucher un peu plus que ses 1.000 euros de retraite : "j'attendais que les retraites soient un peu plus élevées qu'à l'heure actuelle. Le premier ministre m'a convaincue, mais j'espère que ce qu'il dit sera fait, c'est tout." Des hausses, cette fois de salaire pour les aides à domicile. C'est ce qu'espère pour sa part Aurore Rochette, directrice du service de soins SOSM La Providence : "le Ségur de la santé a principalement profité aux soignants des établissements de santé et aux ehpad. Nous n'avons pas pu donner la même chose à nos salariés parce que ce sont les pouvoirs publics qui nous financent. Et malheureusement, nous n'avons pas pu les augmenter à hauteur et ils ont vraiment eu l'impression d'être mis de côté."

Aurore Rochette, directrice du service de soins à domicile SOSM La providence © Radio France - Renaud Candelier

Faute d'engagements du premier ministre pour l'avenir, c'est probablement vers le candidat Macron que ces Sénonais devront tourner leurs attentes.