Face à la hausse des coûts de l'énergie, Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime, en appelle à l'Etat

"Certains maire ne pourront pas honorer leur contrat d'ici deux à trois semaines !" Le cri d'alerte de la sénatrice, Céline Brulin, ce vendredi 7 octobre sur France Bleu Normandie concernant la hausse des coûts de l'énergie. L'élue a interpellé cette semaine Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics à ce sujet. Elle a aussi mobilisé des élus ce jeudi devant la préfecture de Rouen.

ⓘ Publicité

Taxer les superprofits

"Le gouvernement a annoncé que les collectivités seraient aidées d'ici un an mais nous sommes dès aujourd'hui dans une situation d'urgence", alerte Céline Brulin. La sénatrice demande aussi de régler les problèmes de spéculation sur les cours du gaz et de l'électricité. "Nous proposons que les collectivités puissent avoir de nouveaux accès à ce qu'on appelle les tarifs réglementés de vente, qui sont des tarifs qui sont définis par la puissance publique, qui peuvent être bloqués."

La sénatrice ne comprend pas non plus ce refus de la part du gouvernement de débattre sur la question de la taxation des superprofits. De nombreuses entreprises ont fait ces derniers jours des bénéfices records avec la hausse des prix . "J'en appelle à la population pour que nos concitoyens appuient la démarche de parlementaire qui vise à effectivement taxer ces superprofits. On voit en ce moment que dans les les entreprises énergétiques, comme ici à Exxon ou Total, les salariés ce mobilisent. Autant pour les augmentations de salaires que pour le pouvoir d'achat général des Français, ces groupes ne sont pas mis à contribution alors qu'ils font des profits faramineux comme ils n'en n'ont jamais fait ! On a besoin que nos concitoyens se mobilisent aussi pour faire entendre la voix populaire là dessus, pour qu'on puisse gagner"

"Annie Ernaux ? C'est une grande fierté du pays cauchois !"

La sénatrice a aussi salué la distinction suprême reçue par Annie Ernaud, elle a reçu ce jeudi 06 octobre le prix Nobel de littérature . Annie Ernaud, né à Lillebonne et qui a grandit a Yvetot en plein cœur du pays cauchois, tout comme Céline Brulin originaire de Bolbec.

"C'est une très grande fierté", sourit Céline Brulin. "D'abord, effectivement, parce que c'est une Cauchoise, une Normande. Mais aussi pour la qualité de son œuvre et ses engagements, pour dénoncer les dominations de classe, pour promouvoir la justice sociale et pour son engagement féministe. Evidemment, ça me parle !"